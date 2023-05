Ilary Blasi, procede sempre più a gonfie vele la storia con Bastian Muller. Insieme ufficialmente da pochi mesi, la conduttrice dell’Isola dei Famosi e l’imprenditore si fanno spesso vedere insieme sui social, tra weekend d’amore (uno degli ultimi a Lugano, Svizzera, ndr) e dediche. E poi ci sono i paparazzi, che naturalmente non danno pace alla regina del reality ora in onda su Canale 5 e al suo ex marito, Francesco Totti. Anche lui ha ritrovato il sorriso dopo la separazione dalla mamma dei suoi tre figli, Cristian, Chanel e Isabel.

Se l’ex Capitano della Roma sorride accanto a Noemi Bocchi, Ilary Blasi sembra al settimo cielo vicino a Bastian Muller. Questi ultimi due sono stati di recente intercettati dai fotografi del settimanale Oggi. Secondo quanto riportato dal magazine, si sono concessi un pranzo all’Hotel de Russie e poi una passeggiata per le vie della Capitale con pausa shopping in via del Babuino. C’era anche la piccola Isabel con loro.

Ilary Blasi incinta? La foto sospetta

Il compagno di Ilary Blasi è stato visto giocare e scherzare con la figlia più piccola della conduttrice e di Francesco Totti. Figlia che è stata avvistata anche con Noemi Bocchi e la figlia di lei, Sofia. Secondo alcuni rumor, l’ex calciatore non è molto contento di vedere Bastian al suo posto…

A proposito di figli, nelle ultime ore è spuntato un gossip bomba su Ilary Blasi: è incinta? La segnalazione, con tanto di foto di “pancino sospetto” è arrivata al profilo Instagram di Deianira Marzano. Nello scatto si vede la presentatrice, appunto, mano nella mano con l’imprenditore.

Ma soprattutto si intravede un pancino sospetto. O meglio, lo intravede chi ha mandato la foto in quesitone all’esperta di gossip. Che infatti commenta con ironia: “Se vedessi la mia pancia oggi penseresti a due gemelli”. E poi: “Ormai vediamo pance ovunque”. Deianira Marzano, dunque, non è convinta per niente. Nemmeno a dirlo, i diretti interessati non hanno commentato il rumor ma sicuramente i fan di Ilary Blasi sperano sia vero.