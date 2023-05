Durante la puntata del 29 maggio dell’Isola dei Famosi Enrico Papi si è fatto notare ancora una volta per uno scambio di battute con Ilary Blasi. Ed ecco che dalla sua bocca le è uscita una parola clamorosa, che tutti hanno ascoltato. L’opinionista si è subito messo la mano sulla bocca, infatti ha capito di aver detto qualcosa di fraintendibile, ma il pubblico aveva già sentito tutto e la conduttrice è rimasta praticamente quasi senza parole.

Non sono mancate le risate, quindi la presunta tensione all’Isola dei Famosi tra Enrico Papi e Ilary Blasi sembra non sia più così marcata. Ma nessuno si sarebbe mai atteso una frase del genere da parte del collega di Vladimir Luxuria. Ed è stata tirata in ballo una terza persona, anche se non è mai stata nominata direttamente. Tutto è nato nel momento in cui la padrona di casa si è soffermata sul look indossato da Papi.

Isola dei Famosi, la frase clamorosa di Enrico Papi a Ilary Blasi

In uno sketch all’Isola dei Famosi, Enrico Papi è stato chiamato in causa da Ilary Blasi sul suo look e gli ha detto: “Tu che sei vestito oggi da Marina? Da ufficiale della Marina?”. Ma ecco che all’improvviso l’opinionista ha detto invece un’altra cosa, che ha fatto sì ridere lei e il pubblico ma anche fatto gelare tutti per un attimo. Visto che il pensiero è subito ricaduto su un uomo nello specifico, che ribadiamo non è stato però chiamato per nome e cognome.

Poi ha infatti affermato: “Sembro un capitano, ops, capitano non lo dovevo dire. Scusa”. Dicendo quella parola il pensiero è subito andato all’ex marito di Ilary, Francesco Totti. Lui infatti è stato il grande capitano della Roma per tanti anni. E la conduttrice ha risposto: “Va bene, va bene. Subivo un po’ il fascino infatti, c’era qualcosa”. E alla fine sono scoppiati tutti a ridere e la situazione è pian piano tornata nei ranghi iniziali.

Ma non tutti gli utenti si sono divertiti di fronte a questa battuta spiritosa di Papi: “Che battuta di me***”, “La battuta era già preparata”, “Non capisco…”, “Ridicolo”. Quindi, non c’è stato un grande gradimento per l’opinionista.