Serata tesissima all’Isola dei Famosi, infatti la puntata del 29 maggio è stata contraddistinta anche da scontri infuocati. Ed è stata una naufraga colei che è stata messa maggiormente nel mirino, infatti sono state fatte delle durissime critiche nei suoi confronti e già prima della puntata erano emerse delle situazioni clamorose. A parlare male della naufraga è stato un suo compagno di avventura, che ha poi avuto una lite anche in piena diretta.

Durante una delle tante giornate all’Isola dei Famosi, proprio alla vigilia dell’appuntamento in diretta con Ilary Blasi, sono state dette cose brutte su Nathaly Caldonazzo: “Ho ricevuto telefonate che mi hanno detto: ‘Quella è pericolosissima, pericolosa e cattiva. Stai attento’. E infatti è falsa, cattiva e pericolosa, quindi avevano ragione. Sta dicendo una serie infinita di falsità e fa un gioco sporco. Se continua, dirò solo una parola che la distruggo”.

Isola dei Famosi, dure accuse a Nathaly Caldonazzo

Questo concorrente dell’Isola dei Famosi ha aggiunto su Nathaly Caldonazzo, parlandone con Corinne Clery: “La distruggo a vita“. E pure la donna non è stata gentilissima: “Anche a me hanno detto cose, non che è pericolosa ma che ha degli amici e delle persone. Non li ho creduti e non me lo aspettavo, la conoscevo bene nel lavoro ma non umanamente. Non siamo però mai state grandi amiche”. E poi lui ha continuato la sua invettiva durante la puntata del programma di Canale 5.

Ad essere inviperito con Nathaly Caldonazzo è stato Andrea Lo Cicero, il quale ha avuto un altro grande diverbio in diretta e ha continuato ad aggredirla verbalmente: “La persona che ho qui davanti si è permessa di dire che le faccio schifo a pelle. Questa signora di mezza età si deve vergognare e ora deve tacere. Irrispettosa, maleducata e arrampicatrice sociale, si schiera con quelli che vede più forti. Poi ruba, si comporta male e fa i suoi giochetti da adolescente. Addirittura fa i finti infortuni“.

"Infatti non fai più niente" 🔥 Andrea ne ha da dire #Isola pic.twitter.com/VDuzUFK50u — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 29, 2023

"Ha messo tutti contro di me" 🔥

Anche Nathaly risponde a tono! #Isola pic.twitter.com/hSw50BzLKC — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 29, 2023

E per concludere Lo Cicero l’ha anche punzecchiata sul suo lavoro: “Fa la soubrette mancata, oggi è molto lontana da quello che faceva e non fa più nulla. Infatti rompe solo le scatole e ora deve starmi lontano”. Saranno giorni davvero duri quelli che si prospettano davanti, coi due che difficilmente ritorneranno a parlarsi.