Spettacolare notizia per la famiglia di Ilary Blasi. Infatti, un nuovo bebè sta per arrivare e allargare questo nucleo familiare. L’annuncio ufficiale è giunto nelle scorse ore con tanto di video pubblicato sul social network Instagram, che sta facendo emozionare migliaia e migliaia di utenti. Sono subito stati postati gli auguri da parte dei fan della donna incinta, che non ha utilizzato molte parole, ma le stesse sono state molto significative e commoventi.

Per questa persona si tratterà del secondo figlio, dato che due anni fa hanno già avuto la primogenita Jolie. E la famiglia di Ilary Blasi è ufficialmente in festa ed è pronta a conoscere questo nuovo bebè, sebbene siamo ancora all’inizio della gravidanza. Secondo il sito Gossip.it, dovrebbe essere al terzo mese, anche se in merito non sono state fornite informazioni dettagliate. Ma vediamo insieme come è stato fatto l’annuncio bomba.

Nella famiglia di Ilary Blasi è in arrivo un nuovo bebè

Questa splendida notizia che ha coinvolto la famiglia di Ilary Blasi e in particolare una sorella della conduttrice dell’Isola dei Famosi, che quindi aspetta un bebè, è stata data in questo modo: “Abbiamo qualcosa da condividere con voi. #newlife #newbaby #prestoin4 #familygrowing #maternità #annunciogravidanza”. Bellissimo il filmato girato dalla donna e dal marito Tiziano Panicci, con la collaborazione della primogenita Jolie.

Ad essere in dolce attesa è Melory Blasi, la sorella più piccola. Nel video c’è il coniuge che disegna un cuore rosso sopra un foglio e poi la bimba prende questo cuore disegnato e lo mette sulla pancia della madre. Con tanto di bacio commovente incorporato. E quindi Ilary avrà la grande gioia di diventare nuovamente zia. Non è ancora arrivato un suo commento pubblico, ma siamo certi che sarà letteralmente al settimo cielo.

Melory Blasi è nata nel 1990 e ha anche un’altra sorella che si chiama Silvia. Lavora come ortottista e assistente di oftalmogia e con Ilary ha un legame davvero straordinario. Ora avrà sicuramente il suo appoggio in questa seconda gravidanza.