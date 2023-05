Ilary Blasi, fan senza parole. La conduttrice de L’Isola dei Famosi 2023 sa sempre trovare il modo giusto per accendere su di sè la luce dei riflettori. L’ultima ‘trovata’ ha letteralmente lasciato sorpresi i fan: l’ex moglie di Francesco Totti ha preso una decisione e lo ha fatto: tornare indietro adesso è impossibile. Ilary ha dunque inaugurato la stagione estiva con il botto: la conduttrice ha mostrato tutto con una punta di orgoglio sui social, ricevendo una cascata di complimenti, ma anche alcuni commenti che sottolineano una certa perplessità.

Ilary Blasi con il gioiello ‘fissato’ alla vita: il gesto è “per sempre”. Avete capito molto bene, la conduttrice de L’Isola dei Famosi 2023 ha colto al volo la possibilità di indossare per sempre un gioiello, nello specifico trattasi di un filo dorato di 18 carati. Più che prezioso alla luce del fatto che lo indosserà per il resto della sua vita. Infatti la catenella dorata è letteramente saldata al corpo della conduttrice. Una trovata che potrebbe diventare di tendenza.

Ilary Blasi con il gioiello 'fissato' alla vita: il gesto è per sempre. Cosa si nasconde dietro





Ma il gesto ha anche un significato ben preciso. Infatti a saldare il gioiello solitamente sono le coppie che si promettono in modo senza dubbio originale il loro reciproco amore. E per essere ancora più dettagliati, solitamente gli innamorati optano per un filo d’oro da saldare ai loro polsi. Ilary Blasi riesce a ‘stravolgere’ o meglio personalizzare il tutto: infatti decide di saldare il gioiello “Filodoro” alla vita recandosi da Poidimani Gioielli a Roma.

Lo si apprende perché la conduttrice dell’Isola ha reso pubblico il tutto, postando attraverso le storie social il momento esatto in cui è avvenuta la saldatura di Filodoro. Ovviamente non è ancora dato sapere il motivo che avrebbe spinto Ilary al gesto. Lo avrà dedicato a se stessa o al suo nuovo compagno? O ancora, ai figli? Insomma, al di là della motivazione resta il fatto che la saldatura è andata a buon fine e sicuramente i fan non vedono l’ora di poter osservare come Ilary sfoggerà il suo ultimo acquisto nel corso dell’estate.

Il gesto potrebbe essere pensato anche come un gesto che Ilary ha dedicato a se stessa. Nelle ultime ore infatti non deve essere stato facile per la conduttrice fare fronte ad alcuni pettegolezzi resi noti su Nuovo TV in merito al suo operato all’Isola dei Famosi 2023. Stando alle ultime indiscrezioni l’AD di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi non si sarebbe mostrato per nulla soddisfatto del reality show. Una voce che scotta che potrebbe mettere in discussione anche il futuro della conduttrice alla guida del programma. E chissà se dietro le voci di corridoio si nasconde una piccola grande verità.