Ilary Blasi, la verità sul nuovo compagno. Capolinea raggiunto con Francesco Totti e la conduttrice dell’Isola dei Famosi 2023, che però apre un altro capitolo sentimentale con Bastian Muller. La coppia ha trascorso di recente un week-end a Lugano in compagnia della primogenita di Ilary, Chanel Totti, e il fidanzato della ragazza. Prova del fatto che il nuovo compagno di mamma Ilary sia stato ben accolto dai figli con i quali sembra dunque avere un ottimo rapporto. Ma a parlare della storia sentimentale tra i due è anche una persona molto vicina alla conduttrice, che proprio di recente ha avuto modo di trascorrere con loro una notte di divertimento.

Vladimir Luxuria parla di Bastian Muller. Il nuovo compagno di Ilary Blasi resta sotto la luce dei riflettori: a parlare è la nota opinionista dell’Isola dei Famosi con cui la coppia ha trascorso una serata al Muccassassina, in occasione dei festeggiamenti per i 40 anni del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli. Vladimir ha fatto recapitare l’invito a Ilary che ha dunque accettato di buon grado. La serata trascorsa insieme ha dato modo a Vladimir di conoscere di persona Bastian. Ecco cosa pensa di lui.

Vladimir Luxuria parla di Bastian Muller: “Finalmente l’ho conosciuto…”

Una serata all’insegna dei balli, del divertimento e di tante risate, poi una foto che immortala Ilary, il compagno Bastian e lei, la reginetta della serata, Vladimir Luxuria. L’opinionista dell’Isola dei Famosi ha voluto rendere pubbliche le sue impressioni su Muller: “Stasera ho conosciuto un persona affidabile e simpatica“. Insomma, l’imprenditore tedesco di 36 anni sembra aver suscitato una buona impressione anche su Vladimir.

E ancora le parole di Vladimir rilasciate per il settimanale Mio: “Sì certo che so della nuova storia di Ilary. Mi diverto tanto con lei. Spesso le invio anche dei messaggini in tedesco per prenderla in giro e scherzare. Lei è molto simpatica e se la ride tantissimo. Se il nuovo compagno è bello? Ma scusate, perché Ilary non è bellissima? Se è meglio lui o Francesco Totti? Diciamo che ognuno ha il suo fascino e i gusti sono molto soggettivi“.

Con Ilary Blasi e Bastian Müller a @muccassassina per i 40 anni del @mariomieliroma ho conosciuto una persona affabile e simpatica pic.twitter.com/GfhOgfKfuI — vladimir luxuria (@vladiluxuria) May 20, 2023

Poi Vladimir Luxuria ha aggiunto: “I rumor sulle liti tra Alvin e Ilary? Ma dai, sono tutte cavolate. Loro due si stimano molto e vanno d’accordo. Certo, ogni tanto si punzecchiano, ma è sempre un gioco e sono scherzi nulla di più davvero. Si conoscono da molti anni e sono anche amici. Le voci su Ilary contro Enrico? Oddio io i ferri corti non li vedo onestamente. Poi uno dovrebbe chiedere a loro la verità”.