Ilary Blasi, il messaggio d’amore per la figlia tira in ballo Francesco Totti. Un amore intenso, iconico ed esemplare: così il sentimento tra la conduttrice dell‘Isola dei Famosi 2023 e l’ex capitano giallorosso è sempre stato visto da tutti. Ma le favole non hanno solo un lieto fine e ormai cosa è successo tra i due è più che noto. Eppure, le parole d’amore di Ilary dedicate a Isabel contengono anche un riferimento esplicito all’ex marito. Un dettaglio che non accadeva da molto tempo. I fan sono rimasti letteralmente sorpresi.

Ilary Blasi tira in ballo Francesco Totti. Finito l’amore tra la nota conduttrice italiana e l’ex capitano della Roma. Rapporti tesi in seguito alla separazione che forse oggi iniziano a intravedere uno spiraglio di luce. Avete capito molto bene: la dedica di Ilary per la figlia contiene un messaggio preciso di riconoscimento per papà Totti. Infatti la terzogenita della coppia porta a casa una vittoria nella disciplina sportiva che tanto sembra amare, il pattinaggio.

Ilary Blasi tira in ballo Francesco Totti: il messaggio per la piccola Isabel è tenerissimo

Isabel Totti sul podio dopo la competizione di pattinaggio e mamma Ilary non poteva che condividere con i fan la sua gioia. Mamma Ilary, però, non dimentica di tirare in ballo anche l’ex marito e il suo passato glorioso da campione del calcio: “Futura campionessa come papà”, ha scritto la conduttrice televisiva. Nonostante l’amore tra lei e Francesco Totti abbia raggiunto il capolinea, la conduttrice non può che essere oggettiva davanti al traguardo raggiunto dalla piccola di casa.

Una mamma sempre presente e affettuosa, che sa come prendersi cura di se stessa. Ilary Blasi infatti ha deciso di accettare l’invito di Vladimir Luxuria recandosi al Circolo Mario Mieli di Roma. Ciò che ha colpito tutti è stato il look della conduttrice, che ha sfoggiato una tutina aderente che ha messo in risalto il suo fisico statuario. Un altro momento condiviso con i fan: la conduttrice ha pubblicato tra le sue storie su Instagram una foto di lei mentre raggiungeva l’opionista e amica. “Vladimir Luxuria, arrivo”, ha scritto Ilary Blasi mostrandosi in tutta la sua bellezza.

Un bilancio positivo, dunque, per Ilary Blasi, reduce inoltre da un weekend romantico vissuto con il suo nuovo compagno Bastian Muller. Al fianco dell’imprenditore tedesco, Ilary Blasi sembra aver trovato nuovamente la sua felicità. E Bastian sembra essere benvoluto anche dai figli della conduttrice. Infatti Ilary e Bastian hanno trascorso il fine settimana a Lugano anche in compagnia della figlia Chanel e del fidanzato.