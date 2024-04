“Il mio cuore…”. Alfonso Signorini, la confessione choc sulla sua salute. Il conduttore del Grande Fratello 2023 si è lasciato andare ad una lunga intervista al Corriere della Sera. L’uomo, che si è aperto come mai prima di oggi, soprattutto adesso che ha un po’ più di tempo libero dato che il Grande Fratello è terminato. Da oggi infatti Signorini potrà finalmente godersi una serata rilassante davanti alla tv, senza essere lui stessa il protagonista del programma di Canale 5.

>> “Via Signorini e non solo lui”. Voci pazzesche e inaspettate su alcuni conduttori Mediaset

Ma è tornando indietro nel tempo e analizzando i sui suoi “primi” 60 anni, che ha rivelato di aver vissuto un periodo di forte stress. Signorini infatti ha manifestato per molto tempo l’ansia sotto forma di attacchi di panico. Alfonso era sicuro di morire per un attacco di cuore, quando era giovane, visitando numerosi medici dopo aver avuto un attacco di panico alla Scala di Milano, che lo ha fatto cadere in un tunnel di nevrosi.





“Il mio cuore…”. Alfonso Signorini, la confessione choc sulla sua salute

Una storia davvero triste e toccante, quella raccontato da Signorini che poi continua a parlare della madre e dell’amore per lei. In molti ricorderanno che durante una puntata del Grande Fratello si è commosso parlando di lei, confessando di sentirne la mancanza ogni giorno. Dopo aver superato la paura dell’attacco di cuore e aver scoperto di essere stato sempre aiutato e protetto da sua madre a causa di un soffio al cuore, ha preso le redini della sua vita professionale.

L’uomo ha abbandonato l’idea di seguire le aspettative dei genitori di diventare un medico o un professionista in campo legale, optando invece per una carriera nell’insegnamento e poi nel giornalismo. E nonostante il successo professionale, Alfonso Signorini ha affrontato periodi difficili, come quando ha deciso di lasciare Mondadori per un’altra opportunità a Roma, solo per rendersi conto di aver forse sopravvalutato la situazione e ritrovarsi isolato.

È stato grazie all’aiuto di Roberto D’Agostino che è riuscito a rientrare in Mondadori. Durante la sua carriera, ha incontrato molte figure di spicco, tra cui Silvio Berlusconi, Pavarotti, il Principe Carlo e Marcello Mastroianni, che gli ha insegnato l’importanza del tempo. Parlando infine del suo compagno Paolo Galimberti: “Ne approfitto per fargli sapere che sposarci sarebbe il passo naturale nel nostro cammino insieme”.

Leggi anche: “Addio per sempre”. Grande Fratello, decisione storica: via la casa, non ci sarà più