Due nuovi nati, un maschietto e una femminuccia, lo stesso giorno. Giorno in cui i rispettivi mamma e papà, ben noti al grande pubblico e che un tempo facevano coppia fissa, sono diventati genitori per la seconda volta. Da altri partner, è chiaro, ma ha dell’incredibile questa storia. Come se ci fosse qualcosa che legherà per sempre i due ex fidanzati nonostante abbiano entrambi voltato pagina da tempo. Del resto anche i primogeniti di entrambi erano nati praticamente insieme.

L’annuncio dei nuovi nati è arrivato ovviamente via social, con una serie di foto a 3 scattate in ospedale e tenere didascalie sotto. “Siamo tanto felici! Benvenuto Davidino del nostro cuore, sei bellissimo e ti amiamo già tanto”, ha scritto la neo mamma bis sotto il post subito ‘preso d’assalto’ da fan e amici vip. Auguri tra i tanti anche da Georgina Rodriguez, Arianna Cirrincione (anche lei in dolce attesa), Ludovica Valli e Anna Tatagnelo.

I due famosi ex genitori bis nello stesso giorno

Lui invece ha semplicemente svelato il nome della nuova principessa di casa e aggiunto un cuore rosa: la bimba si chiama Gia. Stiamo parlando di Nicole Mazzocato, che ha appena avuto il secondo bebè dall’amore con Armando Anastasio, e di Fabio Colloricchio, neo papà bis con Violeta Mangriñan.

Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato si sono conosciuti a Uomini e Donne, si sono scelti ma una volta fuori dagli studi la loro storia non è durata molto. Lui è partito per l’Honduras per partecipare alla versione spagnola de L’Isola dei Famosi, lei è rimasta in Italia dove tutt’oggi è influencer.

cioè Nicole e Fabio di uomini con rispettivi partner uguali agli ex hanno annunciato la gravidanza nello stesso periodo e adesso hanno partorito nello stesso giorno?????????

poi Nicole ha due maschi,Fabio due femmine



QUESTA COSA DA STUDIARE, TROPPO INQUIETANTE,ODDIOO pic.twitter.com/xYNThgn71w — g (@zendayal0vebot) February 1, 2024

Ogni tanto penso a Nicole e Fabio che si sono mollati, fidanzati con le loro copie e si sono anche procreati…

Questa cosa mi manderà sempre al creatore 💀💀 pic.twitter.com/yTRPgQouXW — 𝕷𝖆 𝕯𝖔𝖈 𝖗𝖊𝖌𝖓𝖆 🦋 (@n0nl0s0spiegare) July 12, 2023

no io comunque sono scioccata che Nicole e Fabio di uomini e donne con rispettivi partner fotocopia hanno avuto il primo figlio nello stesso periodo e adesso aspettano il secondo figlio che nascerà nello stesso periodo DI NUOVO



che inquietante pic.twitter.com/0YdP69KxUN — g (@zendayal0vebot) January 23, 2024

Poco tempo dopo l’ex tronista e l’ex corteggiatore si sono legati agli attuali compagni che come molti sottolineano somigliano e non poco a entrambi, dunque la modella Violeta Mangriñan e il calciatore Armando Anastasio. Il 31 luglio 2022 Fabio ha avuto una figlia, due settimane dopo (il 15 agosto) Nicole un maschietto, Paolo. E ora, primo febbraio 2024, sono nati rispettivamente sorellina e fratellino.