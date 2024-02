Fiocco celeste, l’ex protagonista di Canale 5 ha appena dato alla luce il suo secondo figlio. Un altro maschietto, come annunciato qualche mese fa con un giochetto organizzato per il compagno e futuro marito poi pubblicato sui social. A tavola, dopo una cena con pochi amici, aveva consegnato un biglietto al compagno. “Armando va a fare una passeggiata dopo cena e io gli preparato a tavola una piccola scatola bianca chiusa con un fiocco”, si leggeva nel post.

Il calciatore ha quindi grattato i due biglietti e trova due colori, rosa e blu, poi ancora un altro biglietto, questa volta con il sesso del bimbo che portava in grembo. Per la coppia vip, già mamma e papà di Paolo, un altro maschietto. “It’s ……………… È un periodo troppo bello e davvero magico. Siamo molto grati e consapevoli di essere davvero fortunati. Amore genera amore”, il commento dell’ex volto di Uomini e Donne nel video.

Leggi anche: “È impazzita, non è possibile”. Roberta Di Padua, il pubblico di Uomini e Donne ancora non ci crede





Fiocco celeste a UeD: è nato Davide

Dopo Paolo, che è nato ad agosto 2022 è ora arrivato Davide: l’ex corteggiatrice e oggi influencer Nicole Mazzoccato è diventata mamma per la seconda volta il primo febbraio 2024 e, come accaduto per il primogenito ha dato il lieto annuncio su Instagram con le prime foto scattate al piccolo e al neo papà, il calciatore Armando Anastasio.

Nicole Mazzocato e Armando Anastasio sono uniti da oltre tre anni e ora hanno allargato la famiglia: “Siamo tanto felici! Benvenuto Davidino del nostro cuore, sei bellissimo e ti amiamo già tanto”, si legge nella didascalia del post subito ‘preso d’assalto’ da fan e amici vip. Auguri tra i tanti anche da Georgina Rodriguez, Arianna Cirrincione (anche lei in dolce attesa), Ludovica Valli e Anna Tatagnelo.

Un momento splendido per l’ex volto del programma di Canale 5 dove corteggiava (e veniva scelta) dall’allora tronista Fabio Colloricchio, anche lui ora diventato papà ma di due bambine. Ora che è arrivato Davide può pensare al matrimonio, annunciato qualche mese fa quando era incinta del secondo figlio: “Io e Armando ci sposeremo, e sarà un sogno ad occhi aperti!”, aveva detto Nicole Mazzocato.