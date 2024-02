Roberta Di Padua, grosso colpo di scena a Uomini e Donne. La dama di Cassino è tra le più longeve del parterre femminile del Trono Over e anche la più chiacchierata ora che Gemma Galgani è stata ‘retroscessa’ e Ida Platano al contrario promossa tronista. Ha un bel curriculum nel programma di Maria De Filippi ma nonostante le delusioni e gli addii (ricordiamo che è stata anche legata a Riccardo Guarnieri in passato, ndr), non ha perso le speranze di trovare l’anima gemella.

O meglio, a un certo punto sì e infatti aveva lasciato momentaneamente il programma. Ma adesso, come anticipavamo in apertura, la sorpresa nel corso della registrazione di mercoledì 31 gennaio 2024: è uscita dallo studio insieme ad Alessandro Vicinanza, l’ex fidanzato di Ida Platano anche lui tornato a Uomini e Donne per rimettersi in gioco. L’anticipazione bomba arriva dal blogger Lorenzo Pugnaloni.

“Roberta è impazzita”: pubblico di UeD deluso

Questa decisione di Roberta Di Padua ha spiazzato i fan di Uomini e Donne. Nessuno o forse pochi si aspettavano che desse un’altra possibilità al cavaliere di Salerno dopo quanto successo nelle ultime settimane. Invece, a quanto pare, la dama di Cassino ha messo da parte tutte le delusioni ricevute in passato e concedersi e concedergli un’altra occasione, quella di viversi la storia con lui fuori dagli studi televisivi.

Ovviamente la notizia della loro uscita di scena è subito esplosa in rete e scatenato una marea di commenti da parte degli utenti. Molti si dicono delusi e nello stesso sorpresi dalla scelta della dama e pensano che lei sia addirittura “impazzita”, altri sono sicuri che la storia non durerà e che presto li rivedremo di nuovo in studio.

ma che mi state dicendo ahahah Roberta ti aspetto presto perché con questo dove vaaaaaaai te ne vaaaaaai #uominiedonne https://t.co/elcFEhWEov — Silvia 🐍 (@sos_loyalty) January 31, 2024

Quanto dureranno Roberta e Alessandro?#uominiedonne — Virginia (@virgivirgivivi) February 1, 2024

“Cara Roberta ti facevo più intelligente”, si legge tra i tanti commenti su Facebook e la piattaforma X. E ancora: “Non ci posso credere”, “Saranno di ritorno per Pasqua”, “Durerà come un gatto in tangenziale”, “Vedremo quanto dureranno”. Avranno ragione? Solo il tempo ci dirà come va tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza.