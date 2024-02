Ida Platano, chi pensava che il trono di Uomini e Donne fosse più sereno della sua esperienza da dama si sbagliava e di grosso. È già qualche mese che la parrucchiera bresciana siede sulla famosa sedia dorata del programma e ne ha già viste di tutti i colori. Dalle continue segnalazioni su Mario all’addio di Ernesto (che sappiamo essere tornato in studio ma in veste di cavaliere del Trono Over) fino all’arrivo di nuovi corteggiatori che sembrano piacerle salvo poi arretrare improvvisamente.

E proprio su Mario, uno dei suoi preferiti secondo il pubblico, si è concentrata la nuova puntata. La conoscenza tra i due sembra essere arrivata ad un punto morto all’ennesima segnalazione sullo speaker radiofonico. La tronista ha infatti iniziato a mettere in dubbio l’interesse del corteggiatore dopo che è venuta a conoscenza del flirt telefonico con Mariangela.

Leggi anche: “Chi è e che lavoro fa”. Sergio a Uomini e Donne solo per Ida Platano e ora si scopre tutto





UeD, Ida in lacrime lascia lo studio

Non solo. Oltre a lei sembrano esserci altre donne con le quali Mario si è intrattenuto nei primi mesi di permanenza a Uomini e Donne. Per questo motivo Ida Platano si sente presa in giro mentre Mario sembra esser esasperato dalla situazione e preferisce uscire dallo studio dopo gli attacchi ricevuti.

L’attenzione si sposta quindi su Sergio, altro corteggiatore che ha subito conquistato le sue attenzioni, ma anche qui le cose non sembrano andare a gonfie vele. Il 38enne di Civitavecchia sembrava essere pronto all’addio e cerca rassicurazioni ma la tronista pur prestandosi alla cosa sottolinea anche come sia sempre lei a rincorrere i suoi pretendenti.

E a proposto, eccone arrivare altri 3 ma già la prima presentazione porta a un colpo di scena. Uno di loro si dice amico di Mario e mette in discussione il tatuaggio fatto per lei perché a suo avviso non è la prima volta che si tatua il nome di una donna. Ma il peggio arriva con la presentazione di Pierpaolo, che fa scoppiare in lacrime la tronista con un pensiero sul suo carattere: “Forse perdoni un po’ troppo e questo fa di te una persone un po’ debole sotto certi punti di vista”. Maria De FIlippi si accorge subito che Ida è in lacrime, scossa. Quindi le chiede e consiglia di uscire dallo studio e così fa.