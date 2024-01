A Uomini e Donne Ida Platano sta continuando il suo percorso da tronista e non si può dire che sia un trono noioso il suo. Solo nelle ultime puntate uno dei suoi corteggiatori prediletti, Ernesto Russo, ha deciso di alzare bandiera bianca e levare le tende (salvo poi tornare in studio ma in veste di cavaliere, come dicono le anticipazioni). Poi Mario Cusitore, pretendente dato per favorito, che continua a essere bersaglio di segnalazioni e infine Sergio Berni, che è uno degli ultimi arrivati.

Sergio si è presentato nello studio di Maria de Filippi nella puntata dello scorso 12 gennaio e ha subito catturato l’attenzione di Ida Platano che, dopo averlo ascoltato parlare, ha deciso di ballare proprio con lui. Sono quindi seguite diverse esterne in cui i due si sono ritrovai a essere sempre più complici. “A me piaci da morire. Sto bene con te, fuori posso stare ancora meglio. Ho avuto un colpo di fulmine”, ha confidato lui.

UeD, chi è e che lavoro fa Sergio Berni

Del resto lo aveva detto subito, durante la sua presentazione, che aveva deciso di partecipare a Uomini e Donne perché colpito dalla semplicità di Ida Platano: “Sono qui perché dentro quella scocca si rispecchia qualcosa di vero, ho visto la tua presentazione più volte e mi è rimasta impressa la tua semplicità”, le sue parole.

Ma chi è Sergio Berni e cosa fa nella vita? Ha 38 anni, è originario di Civitavecchia, in provincia di Roma, e si occupa di sicurezza nei luoghi di lavoro, è un ingegnere industriale. Il sito TvBlog scrive che è un ex giocatore di rugby. Il corteggiatore è papà di una bimba di nome Elodie Sole cui dedica molti post su Instagram.

Foto della figlia, della quotidianità e anche dei suoi tanti tatuaggi sul suo profilo che conta oltre 2mila follower. Non si hanno informazioni sulla sua precedente compagna e madre di sua figlia, che è però intervenuta sui social (l’abbiamo raccontato qui) non appena l’ha visto a UeD con un post.