Uomini e Donne, indiscrezioni sul cavaliere Brando: secondo una parte del pubblico avrebbe già scelto. L’indizio è stato trovato sui social, attraverso il profilo Instagram del padre. Ai fan del programma c’è infatti un particolare che non è sfuggito. Il cammino di Brando è stato fin qui a singhiozzo, diviso tra Beatriz e Raffaella. Nell’ultima puntata era scattato un bacio tra Brando e Raffaella e critiche erano piovute su Beatriz.

“Ma è una cosa assurda che ogni puntata Beatriz si alza dallo sua seggiolina per fare i suoi due minuti di show, ma vola basso mia cara che non sei proprio nessuno”, scrive un’utente. E ancora c’è chi attacca Raffaella: “che pallosa questa ragazza che probabilmente sarà la scelta di Brando e che poi il tutto durerà come un gatto in tangenziale”.





Uomini e Donne, Brando sceglierà la bella Beatriz?

Ora, a poche settimane dalla scelta, esce una clamorosa indiscrezione pubblicata dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni. “Ho notato che il papà di Brando segue Beatriz su Instagram. Soltanto lei delle due corteggiatrici… chissà se sarà lei la scelta”, è la segnalazione di una fan social della trasmissione di Maria De Filippi. E ancora: “Però ti dico che ho notato che la segue da settembre”.

Secondo una parte del pubblico, voce riportata anche da Blasting News: “il papà del tronista avrebbe una preferenza nei confronti di Beatriz: pare che da settembre la segua sui social. Sembrerebbe che il padre del tronista faccia il tifo per Beatriz e chissà se dietro questo follow social possa celarsi l’intenzione di Brando di uscire di scena dal cast della trasmissione con lei”.

Staremo a vedere cosa succederà. Intanto continuano a fioccare polemiche sul trono di Ida Platano e sul cavaliere Mario: “è un manipolare e un bugiardo. Diffidate da uomini così. Fa la vittima e incolpa lei per i suoi errori. Un uomo tossico. E ora nonostante tutto, è pure uscito dallo studio. La cosa più assurda è che lo difendono anche. Questo programma fa passare certi messaggi davvero brutti. Fatevi sempre rispettare, donna o uomo che siete”.