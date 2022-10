I 18 anni di Achille Costacurta sono arrivati ed è stata festa grande a casa Costacurta-Colombari per il compleanno del figlio della coppia. I due si sono detti “sì” il 16 giugno del 2000 e da allora non si sono più lasciati, anche se non sono mancati momenti difficili.

Il loro legame e l’amore per il figlio Achille, però, sono più forti di tutti gli ostacoli e la coppia ha superato anche gli scogli più difficili. Dall’amore di Martina Colombari e Billy Costacurta, il 3 ottobre del 2004 è nato Achille Costacurta. Unico figlio dell’ex calciatore del Milan, oggi dirigente sportivo, e dell’ex modella e showgirl, Achille Costacurta sembra avere a cuore la propria privacy e infatti della sua vita privata si sa poco e niente. Anche il suo profilo Instagram, visibile perché taggato dalla mamma ha solo una quindicina di foto.

Leggi anche: “Un mix tra mamma e papà”. Davide Bonolis compie 18 anni: come è diventato il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli





I 18 anni di Achille Costacurta: il figlio di Martina Colombari oggi

Per i 18 anni di Achille Costacurta mamma Martina ha pubblicato una foto di famiglia e un lungo post: “Sembravano lontani e invece sono già arrivati! Oggi sono 18 anni che fai parte della nostra famiglia. Vogliamo ringraziarti della felicità che ci hai dato, augurandoti un futuro assolutamente splendido e tanti sogni da realizzare”, ha scritto Martina su Instagram.

“Da oggi avrai più libertà ma anche più responsabilità. Non aver paura di sbagliare, succederà… Fai le tue esperienze. Sorridi, piangi, emozionati e continua sempre ad essere così curioso. Sei diventato maggiorenne ma per noi rimarrai sempre il nostro bambino. Ti vogliamo un mondo di bene! Buon Compleanno Achi”, ha concluso la showgirl.

Per i 18 anni di Achille Costacurta mamma Martina ha pubblicato una foto di famiglia. Achille è intento a spegnere le candeline davanti alla torta di compleanno e accanto a lui ci sono i genitori, orgogliosi per questo grande traguardo. Per molti il figlio di Martina Colombari sarebbe la copia di papà Billy. “È uguale al papà”, si legge tra i commenti. Ma c’è anche chi trova una somiglianza con la mamma: “Che bello il tuo ragazzo il misto perfetto tra te e tuo marito”. E poi tanti messaggi di buon compleanno, anche da parte di molti vip.