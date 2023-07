Solo nei giorni scorsi il programma Rai, alla prima edizione assoluta, si è concluso: nonostante i buoni ascolti il futuro è un rebus. Subito dopo la chiusura la sua conduttrice si era lanciata in alcune dichiarazioni sui social. “Nella mia lunghissima carriera non avevo mai lottato così per un programma. E sono felicissima di averlo fatto – scrive – Questo programma così forte della sua energia, creato da una squadra coesa che mai si è’ arresa ha portato un prodotto difficile, delicato con allegria, professionalità e grande eleganza”.

“Perché nonostante i pregiudizi è stato un programma senza una sbavatura, senza un momento di volgarità.

Solo grande rispetto e cooperazione. Grandissima squadra che senza nessuna promozione in un periodo estivo senza sostegno, dopo 5 rinvii sicuramente penalizzanti e lasciatemelo dire forte solo della grande forza del programma ha vinto una scommessa difficilissima. +Grazie @instarai2 a @fremantleit di averci dato un’opportunità che ci ha portato una vittoria fatta di soddisfazione e commozione”.





Non sono una signora, il programma di Alba Parietti chiude?

Opportunità che Alba Parietti e ‘Non sono una signora’ hanno sfruttato in pieno. Continua Alba: “Possiamo dire che è’ tutto merito dell’energia che ognuno ha messo dentro questo involucro diventato farfalla. Grazie ai concorrenti che hanno preso un rischio con noi e si sono messi in gioco. Grazie alla direzione Rai che ci ha alla fine permesso di mostrare che il mondo Drag è un mondo fatto di passione , professionalità e leggerezza”.

“La volgarità abita solo chi la esprime in contesti che richiederebbero invece delicatezza.

Abbiamo vinto tutto insieme, grazie al pubblico che ci ha dato fiducia, amore e condivisione e ha capito lo spirito del programma. Grazieee!!!!”. I numeri, però, potrebbero non bastare per la riconferma. Non mancano le voci positive ma la certezza di un bis ancora non c’è e il rischio chiusura, dopo appena un anno, è reale. Voci che sono bastate per scatenare i commenti in favore di Alba Parietti.

Non sono una signora è uno show dedicato all’arte performativa delle Drag Queen, condotto da Alba Parietti e in onda su Rai 2. Non sono una signora, adattamento italiano del format Make Up Your Mind, prodotto in collaborazione con Fremantle Italia, è un programma di Fabio Pastrello e di Ennio Meloni, Annalisa Montaldo e Antonio Vicaretti. La direzione artistica è di Nick Cerioni. La regia è a cura di Fabrizio Guttuso.