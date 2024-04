“Ho tanta ansia”. Perla Vatiero, la confessione ai fan. Per i ragazzi del Grande Fratello 2023 è il momento di tornare alle proprie vite e alle proprie abitudini. Anche per la vincitrice di questa edizione, molto più ricca di prima, è l’ora di tornare alla vita di tutti i giorni. A raccontarlo è la diretta interessata che tramite alcune storie su Instagram ha fatto sapere che è stata costretta a guidare di nuovo la macchina.

In molti si sono chiesti come abbia fatto fino ad ora, ma sembra evidente che la vita di una sua coetanea qualsiasi non è proprio la stessa vita di Perla Vatiero. Sopratutto oggi, alla luce della sua vittoria al Grande Fratello. Insomma, consolidata la storia con il suo Mirko, Perla è tornata a casa e si è dovuta abituare di nuovo al traffico e ai problemi di circolazione. La giovane ha poi fatto sapere a tutti i suoi fan di essersi rimessa dietro al volante oggi, dopo circa cinque mesi.





“Ho tanta ansia”. Perla Vatiero, la confessione ai fan

Perla allora ha fatto dell’ironia sul fatto che non si senta molto sicura per sé e per gli altri. Allora ha detto con grande auto ironia: “Ciao a tutti, come state? Io sto cercando di riprendere un po’ i miei ritmi e, infatti, ragazzi dopo cinque mesi e mezzo, ho deciso di riprendere in mano la macchina. Ho un po’ di ansia eh, perché comunque non so se mi ricordo ancora come si fa a guidare…”.

E ancora: “Intanto, cerco di uscire dal cancello di casa… Ok, con la retromarcia ci siamo. Fate attenzione oggi in giro! Perché io avrei un po’ paura se fossi in voi… No, dai scherzo, scherzo, mi ricordo benissimo tutto, state tranquilli!”. Insomma, la giovane vincitrice del Grande Fratello 2023 chiede clemenza a tutti coloro che incontra per strada.

Poco dopo la Vatiero ha pubblicato un video in cui ricorda alcuni dei momenti più toccanti e da ridere nella casa del Grande Fratello. Eccola allora mentre ride con le sua sister nella casa, oppure quando ha insegnato a Sergio D’Ottavi a muovere bene il bacino e tanti altri. Quasi quasi Perla tornerebbe in casa piuttosto che stare a combattere col traffico cittadino.

