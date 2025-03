Grande novità nella vita di Angelina Mango. La giovane cantante non smette mai di sorprendere. Dopo un periodo di silenzio, la cantante è tornata sui social con una rivelazione inaspettata. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato del video pubblicato in cui balla sorridente in compagnia della mamma Laura Valente. In tanti, però, sono curiosi di sapere come sta e cosa sta facendo adesso.

Negli ultimi anni l’artista ha vissuto un vortice di emozioni e successi: dalla vittoria nella categoria canto ad Amici, al trionfo a Sanremo 2024 con “La Noia”, fino alle esibizioni in giro per l’Europa grazie alla ribalta dell’Eurovision Song Contest. Un ritmo serratissimo, che l’ha spinta lo scorso ottobre a prendersi una pausa dagli impegni pubblici, anche per via di qualche acciacco fisico.

Angelina Mango e la rivelazione inattesa: il nuovo capitolo della sua vita

In questi mesi lontano dai riflettori, Angelina ha riscoperto il valore delle piccole cose: la quotidianità, gli affetti più sinceri, il tempo con la mamma, il fratello e gli amici di sempre. Ma c’è di più: la cantante ha deciso di tornare sui banchi di scuola, anzi, in aula universitaria!

Con un video su TikTok, stilosa e sorridente, ha raccontato di essere in partenza per un esame. In passato si era già iscritta a Lettere Moderne dopo il liceo, ma aveva dovuto mettere gli studi in pausa per dedicarsi alla musica. Ora però qualcosa è cambiato. Non è chiaro quale facoltà stia frequentando, ma sembra aver concluso il primo semestre con successo.

La reazione dei fan? Sbalorditi ma entusiasti! Nessuno si aspettava un ritorno all’università, ma tutti si sono detti fieri della sua scelta. E i social si sono subito riempiti di like e messaggi di congratulazioni. Angelina Mango, tra palco e università, dimostra ancora una volta che talento e determinazione possono andare di pari passo.

