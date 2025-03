Che fine ha fatto Angelina Mango? Se lo stanno chiedendo in molti visto che da tempo la cantante vincitrice di Sanremo 2024 col brano “La noia” si è allontanata dalla scena pubblica. Era il 23 ottobre quando annunciava ai fan di doversi fermare per un problema di salute. Si era parlato di una rinofaringite acuta e l’artista aveva fatto sapere: “Ora è il momento di ascoltare me stessa”.

Adesso, finalmente, Angelina Mango torna sui social. A distanza di una settimana dalle ultime foto condivise su Instagram – dopo un lungo silenzio – la cantante ha pubblicato un nuovo breve video su TikTok insieme a sua madre Laura Valente. Subito moltissime persone hanno commentato mostrandosi preoccupati per le sue condizioni.

Il video di Angelina Mango con la mamma: come sta la cantante

Nel filmato, sulle note della celebre “Fiori rosa, fiori di pesco” di Lucio Battisti, Angelina appare sorridente mentre canta e balla per pochi secondi dentro casa, divertendosi con la madre e, verso la fine del video, anche con il suo cagnolino. Numerosi i commenti affettuosi dei fan che le augurano una rapida ripresa.

Molti mostrano preoccupazione non soltanto per i suoi problemi alle corde vocali, ma soprattutto per la sua prolungata assenza dalla vita pubblica (“Sta bene?”, “Cosa le è successo?“). Altri utenti invece le scrivono semplicemente: “Mi manchi, torna presto“. Angelina Mango si è infatti allontanata dalle scene ormai da diversi mesi.

Dopo aver dovuto sospendere il tour in autunno per una laringite, aveva compreso la necessità di una pausa più lunga per concentrarsi su sé stessa. Da allora anche la sua presenza online si è ridotta sensibilmente. L’ultimo video in cui appariva chiaramente in primo piano risale infatti alla fine di dicembre, seguito da un paio di brevi clip in cui appariva soltanto di sfuggita.

A gennaio, invece, aveva pubblicato un selfie accompagnato da una lettera personale, spiegando che questa pausa dalla dimensione online le stava facendo bene: “In questo periodo in cui ‘esisto’ un po’ di meno pubblicamente mi sono accorta che esisto davvero, anche nella realtà. Sono viva, ed è una bella scoperta“.

