Alla fine lui, dopo la delusione relativa all’ex recente relazione, ha voltato definitivamente pagina. Il volto tv di Canale 5 ha infatti trovato una nuova fidanzata e insieme sembrano essere molto felici. A pubblicare la prima foto di coppia sono stati proprio i due piccioncini, che hanno così comunicato al mondo social di essersi legati sentimentalmente. Lei tra l’altro non è affatto una sconosciuta, infatti è molto apprezzata in un particolare settore.

L’ex partner di questo volto di Canale 5 sarà ben presto grande protagonista in un programma, ma intanto è stato il giovane a rubare la scena presentando la nuova bellissima fidanzata. Mostrato un meraviglioso selfie con la ragazza, corredato da un cuoricino a testimoniare il già grande amore provato, con tanto di scritta ‘felicità’. E ora i fan aspettano tante altre foto simili per ammirarli giorno dopo giorno. E scopriremo anche se vorranno dire qualcosa in più sulla loro love story.

Per il volto di Canale 5 nuova fidanzata dopo la recente delusione amorosa

Ad essersi impegnato sentimentalmente è stato un volto di Canale 5 e precisamente dell’ultima edizione di Temptation Island. Ovvero l’ex tentatore Igor Zeetti, che ha una nuova fidanzata dopo l’addio a Perla Vatiero. Con quest’ultima il rapporto è durato davvero molto poco e si è interrotto per la distanza e gli impegni di lavoro. Intanto, Perla è stata scelta come concorrente del Grande Fratello e condividerà questa esperienza con l’ex Mirko Brunetti.

Al fianco di Igor c’è adesso la meravigliosa modella Giulia Colacchi, che è stata finalista di Miss Italia e vincitrice di Miss Teenager original. Nata nel 2002 ad Anzio, in provincia di Roma, come riferisce il sito Novella 2000 ha una passione per il calcio essendo una supporter della Lazio grazie alle influenze dei suoi familiari. In un’intervista affermò: “Avevo 5 o 6 anni quando, per la prima volta, mio padre mi ha portata in Curva Nord. Era un derby del 2008, tanto tempo fa ormai. Mi mise proprio davanti alla vetrata dove c’erano gli Irriducibili”.

Igor Zeetti, classe 1995, ha due sorelle di nome Ilenia e Fabiola. Non si sa molto sulla sua vita privata, ma sappiamo che è un calciatore e gioca come difensore centrale. Ora ha dato una nuova svolta sotto il profilo amoroso.