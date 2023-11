Nuovo amore nella vita della star del cinema. Bellissima, attiva sui social e 27 anni più giovane di lui: la splendida Ines sembra aver fatto breccia nel cuore dell’attore famoso. E i due avrebbero iniziato a frequentarsi con maggiore assiduità da circa un anno: “Ines lo rende molto felice”, riferisce People che ha approfondito la questione sentimentale tra i due in un articolo dedicato alla nuova coppia più chiacchierata del web.

Nuovo amore nella vita di Brad Pitt, la fidanzata ha 27 anni in meno di lui. Il famoso divo del grande schermo ha deciso di voltare pagina e riaprire le braccia al vero amore, o così sembra. Come riferito sulle colonne di People: “Questa è la prima vera relazione di Brad dopo il divorzio”. Il matrimonio tra Angelina Jolie e Brad Pitt risale all’agosto del 2014, ma alle spalle la coppia aveva già ben 10 lunghi anni di fidanzamento. Solo dopo due anni dal fatidico ‘si’, Angelina ha chiesto il divorzio.

Nuovo amore nella vita di Brad Pitt, la fidanzata ha 27 anni in meno di lui. Chi è Ines de Ramon

Correva il mese di settembre, quando nel 2016, si vociferò di una lite accesissima tra Brad e Maddox, che spinse la Jolie a chiedere il divorzio. La custodia fisica dei sei figli è stata affidata proprio a lei, che da quel giorno mette l’amore verso i figli tra le priorità assolute.L’attore, infatti, è stato sposato con Angelina Jolie, ma il matrimonio è poi naufragato. Battaglie legali in successione, che poi fortunatamente si sono concluse con una tregua tra i due.

“E’ stata la decisione giusta. Continuo a concentrarmi sulla loro guarigione. Alcuni hanno approfittato del mio silenzio e i bambini vedono bugie su se stessi nei media, ma io ricordo loro che conoscono la verità e se stessi”, sono state le parole di Angelina Jolie rilasciate per Vogue in merito alla separazione da Brad. Ma ora a distanza di anni, come detto all’inizio, nella vita di Brad Pitt, 59 anni, sembra esserci Ines de Ramon, 32enne e talentuosa designer di gioielli. Avvistati insieme in occasione del 12° Art+Film Gala annuale del LACMA a Los Angeles. Vice-presidente del marchio di alta gioielleria Anita KoInes, Ines è convolata a nozze con l’attre Paul Wesley nel febbraio 2019. Poi a settembre 2022 la coppia ha annunciato la separazione.



Come rivelato da alcune fonti, i due “godono della reciproca compagnia e si sono divertiti moltissimo al gala insieme”, e ancora: “Sembrava che si stessero divertendo”. Poi fuori il dettaglio di una fonte a Us Weekly che confermerebbe la relazione iniziata nel 2022: “Trascorrono quasi tutto il loro tempo libero insieme”. Nonostante la ritrovata serenità, però, dopo 7 anni dalla separazione, Brad sembra voler procedere gradualmente e non commettere passi falsi. A rivelarlo ancora la fonte anonima: “Non è che non ami Ines, è solo che vuole assicurarsi che questa relazione vada lontano prima di fare il passo più importante“, per questo l’attore “non ha fretta di spingere le cose a meno che non si svolgano in modo organico”.