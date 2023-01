Preoccupano le condizioni di salute di Guendalina Tavassi. L’ex gieffina e sorella di Edoardo, è stata ricoverata in codice rosso in ospedale. La donna tuttavia non ha perso il suo famoso spirito ironico, anche in una fase così concitata della sua vita. “Dal parrucchiere all’ospedale è un attimo”, ha scritto sui social, spaventando a morte tutti i suoi fan. Il racconto della donna è presto fatto: si trovava con Carmen Di Pietro dal parrucchiere. D’un tratto Guendalina ha iniziato a perdere copiosamente sangue dal naso senza nessun motivo apparente.

Sui social il cambio di scenario è evidente: prima dal parrucchiere a ridere e scherzare, un attimo dopo sdraiata sul letto di ospedale. La sorella di Edoardo è stata prontamente attaccata ad una flebo e si è velocemente ripresa. Ma cosa è successo? A raccontarlo è lei stessa che sui social descrive per filo e per segno l’accaduto: “Ero tornata a casa e di punto in bianco mi comincia ad uscire sangue dal naso tipo rubinetto aperto per 10 minuti. Mai visto così tanto sangue in vita mia. Sono svenuta perché ne ho perso davvero tantissimo“.

“Per fortuna mi hanno fatto entrare subito in codice rosso, fatto flebo e visita”, ha poi detto la Tavassona. “Adesso magno e mi riprendo. Ora mi ordino un bel panino al Mc” ha poi chiuso con ironia. Poi ancora qualche risata quando dopo diverse ore scrive: “Ragazzi sono ancora qui. Nonostante le maledizioni sono ancora qui”.

C’è da dire, ad onor del vero, che non si tratta di un caso isolato questo di Guendalina, anzi. Qualcuno ricorderà quando, in passato, la giovane è comparsa sui social col viso tumefatto per le botte ricevute dall’ex marito e padre dei suoi due figli più piccoli, Umberto D’Aponte. Poi, come se non bastasse, un anno fa lei e il suo attuale compagno, Federico Perna, sono stati nuovamente attaccati fisicamente dal napoletano.

Alla fine, per loro fortuna, l’uomo violento è stato costretto a finire dentro per diversi mesi. Ora D’Aponte è uscito dal carcere di Rebibbia e sembra aver capito la lezione. Ora la donna è la prima fan del fratello, Edoardo Tavassi che all’interno della casa sta facendo innamorare tutti con la sua simpatia.

