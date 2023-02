“L’hanno arrestata”. Guendalina Tavassi, rissa choc e fatti molto gravi: “Partono denunce”. Cosa è successo

Guendalina Tavassi pronta a denunciare. Incredibile disavventura per la sorella di Edoardo, concorrente del GF Vip, che ha espresso tutta la sua rabbia ed amarezza per quanto avvenuto. Negli ultimi giorni l’a donna è l’influencer ed ex concorrente del GF 11 è intervenuta in più di un’occasione per il trattamento riservato a suo fratello dagli autori del reality. Lei è convinta che ci siano delle preferenze e che lo stesso Alfonso Signorini dovrebbe cambiare atteggiamento.

Nelle ultime ore, inoltre, Guendalina Tavassi ha difeso Edoardo, Micol, la Murgia e Donnamaria, “incastrati” da alcuni audio sospetti mentre erano convinti di non essere intercettati dai microfoni: “E ti pareva che dopo che finalmente avevamo la clip sugli Incorvassi non c’era l’inc***ta? Scusate ma mi viene troppo da ridere, non si sente un c***o. La clip sulla coppia per poi punirli. Li facessero uscire così chiude il GF Vip… Dai”. Ora, invece, Guendalina ha raccontato un assurdo episodio capitatole pochi giorni fa.

Guendalina Tavassi infuriata: “Denuncerò”

Domenica scorsa, 19 febbraio, Guendalina Tavassi avrebbe dovuto partecipare ad una gara di danza per bambini e adolescenti con la figlia, ma l’evento è stato annullato. Tutto a causa del caos che, secondo quanto riportato da Repubblica, sarebbe stato innescato proprio da Guendalina a seguito della lite tra alcune signore per dei posti a sedere.

Guendalina Tavassi ha negato il suo coinvolgimento nella rissa e ha annunciato che prenderà provvedimenti per le accuse ricevute. Inoltre ha affermato che la signora che ha provocato quel trambusto è stata arrestata dalla polizia. Una coppia di genitori ha visto dei posti liberi, ma con delle giacche sopra e li hanno occupati. Ne è nata una rissa e il successivo intervento delle forze dell’ordine ha finito per far annullare l’evento.

Ecco le parole di Guendalina Tavassi sull’episodio: “Ma stiamo scherzando? Sono andata al saggio di mia figlia e ho assistito a scene del terzo mondo. Tutti hanno visto una povera ragazza indiana che veniva menata da un’altra donna. Una terza persona che mi accusa? Ma chi se ne frega, c’erano tante altre persone che come me si trovavano lì. La polizia ha preso la signora, io ho anche fatto delle stories. Ero con altre madri e vicino a noi si è verificata questa scena, fine. Ci siamo ritrovate nel terrore. Se la gente vuole dire cazzate perché sono conosciuta, denuncerò. Sono indignata e schifata“.

