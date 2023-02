“Sono in ospedale”. Guendalina Tavassi, le immagini choc: “Ecco cosa è successo” (VIDEO)

Cosa è successo a Guendalina Tavassi. La sorella di Edoardo infatti, nelle ore precedenti ha pubblicato delle immagini preoccupanti sui social in cui si è ritratta sul letto d’ospedale. Nelle stories Instagram dell’influencer, l’ex gieffina si è mostrata ancora coi segni di un’operazione sul volto. Ma cosa le è successo? La ragazza ha detto ai fan di non preoccuparsi e che tutto è andato secondo i piani. “Ma ciao flowers, eccomi qua. Non vi spaventate. Semplicemente ho fatto una blefaro”.

E acnora: “Non vi ho detto niente, altrimenti non sarei potuta essere qui ora a raccontarvi le mie storie, dato i gufi e le malelingue. Vi ho fatto un diario della giornata così vedete un po’ cosa è successo. Mario top, se volete delle info scrivetemi in direct“. Da quello che si intende, l’intervento al quale si è sottoposta la Tavassona è quello di chirurgia estetica e si tratta di una blefaroplastica. Si tratta di intervento mininvasivo che ringiovanisce e rimodella le palpebre.

Cosa è successo a Guendalina Tavassi: le foto in ospedale

Il chirurgo plastico va direttamente a modificare le espressioni degli occhi che, con il passare degli anni, possono portare con sé rughe, borse o eccessi cutanei a livello delle palpebre. Guendalina Tavassi inizia il suo racconto che lei che esce di casa con il compagno: “Ma buongiorno flowers. Vi faccio un diario della mia giornata”.

E ancora: “Oggi finalmente mi opererò, mi faccio la blefaroplastica. Un anno che la voglio fare ma poi succede sempre qualcosa. Questa volta non dico niente, ma registrerò tutto quello che accadrà oggi prima. Se non vedete questo video…“. Alla fine, tutto va alla grande ed è la stessa Guendalina a raccontare ai suoi fan ogni particolare della giornata.

Guendalina Tavassi si sottopone a una blefaroplastica #GuendalinaTavassi pic.twitter.com/wdqRPs59m8 — disagiotv (@disagio_tv) February 14, 2023

La ragazza ha anche modo di ridere e scherzare riguardo l’outfit che avrebbe dovuto indossare di lì a poco: “Eccomi qui. Mi sto letteralmente ca**ndo sotto. Già mi terrorizza questa vestaglia che mi dovrò mettere, con tanto di cuffietta e ciabattina… Quanto sono sexy, cuore?“. Naturalmente il fratello non sa niente di tutto ciò, chissà quanta ironia quando la vedrà di nuovo cambiata in volto.

