Guenda Goria e Mirko Gancitano hanno deciso. Fino a pochi giorni fa sapevamo che i due, che presto si sposeranno e diventeranno genitori per la prima volta, stavano ragionando sul nome da dare a loro figlio. In lizza c’era nomi particolari, come annunciato dalla stessa 35enne a “La volta buona“: “Abbiamo individuato alcuni nomi epici se dovesse nascere maschietto: Enea, Ulisse, Paride ci piacciono molto”.

Ancora una volta è stata Caterina Balivo col suo programma a svelare, grazie al collegamento con la stessa figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, quale nome avrà il figlio di Guenda Goria e Mirko Gancitano. Beh, vi diciamo subito che non è nella lista di quelli già rivelati. È un nome, però, che comunque fa riferimento all’antichità e ai testi sacri. Ecco quale è e il suo significato.

Il nome scelto e il significato: per Guenda e Mirko è un miracolo

Guenda Goria e Mirko Gancitano considerano la gravidanza un vero e proprio miracolo. La musicista e attrice italiana ha avuto infatti diversi problemi di salute. Oltre a soffrire di endometriosi ha dovuto asportare una tuba dopo una gravidanza extrauterina. Poi ha avuto una grande emorragia in un bar di Milano: “Ero da sola, ero in un lago di sague e poi sono svenuta” ha raccontato lei stessa. Oggi, però, tutto ciò fa parte del passato.

Guenda e Mirko chiameranno il loro primo figlio Noah: “Lo abbiamo scelto insieme perché vuol dire dono di Dio – ha spiegato la 35enne – ed è un nome moderno che i nostri genitori ancora devono imparare a pronunciare. Quando l’abbiamo detto ad alta voce, mi è arrivato un calcetto e quindi ho pensato che gli potesse piacere”. Felice anche il compagno: “Alla fine abbiamo fatto una scelta di cuore. Un nome biblico che vuol dire ‘colui che porta sollievo‘”.

Proprio ieri, lunedì dell’Angelo primo aprile, Guenda Goria ha condiviso un post con la foto di un bavaglino col nome di Noah inciso sopra: “Benvenuto NOAH 🩵 : DONO DI DIO. Quello che sei tu per noi 💙 Quando ti abbiamo detto questo nome hai fatto un piccolo movimento quando ancora non ti muovevi. Da lì in poi sei diventato un ballerino 💙 Spero ti piacerà. Con tanto amore, la tua mamma”. Per Guenda e Mirko sarà un periodo molto intenso: il 16 maggio il matrimonio e poi a fine luglio la nascita del primo figlio, un sogno, anzi un miracolo che si avvera.

