Poche settimane fa Guenda Goria ha annunciato la gravidanza durante l’ospitata nel salotto televisivo di Caterina Balivo. Emozionatissima, la figlia di Maria Teresa Ruta e di Amedeo Goria ha detto di aspettare il primo figlio. Una gravidanza molto attesa dopo il doloroso aborto di cui aveva parlato qualche tempo fa. Ora la gioia più grande, i tre mesi sono trascorsi e Guenda ha voluto dare la bellissima notizia da Caterina Balivo.

“Mi era stato detto che naturalmente non avrei potuto avere figli. Sono 3 anni che ci proviamo. Era il mio grande sogno, il mio grande desiderio, perché l’ultima gravidanza che ho avuto è stata una tragedia, perché è stata una gravidanza extrauterina che ha messo in pericolo la mia vita e sono viva per miracolo”.





Guenda Goria scopre il sesso del figlio in diretta

Il 16 maggio Guenda Goria e il compagno Mirko diventeranno moglie e marito. I due si sono sposati con un rito non ufficiale celebrato a Santo Domingo. “Io non sapevo niente. Un giorno mi ha portato in spiaggia, mi ha fatto trovare i vestiti bianchi e mentre partiva la nostra canzone, Dal verde di Calcutta, mi ha sussurrato ‘Fidati di me'” aveva raccontato lei al settimanale Chi.

Il matrimonio vero e proprio sarà festeggiato ben due volte. “Faremo due cerimonie: una a Luino, sul lago Maggiore, dove c’è il castello Ruta di mia madre, e una a Mazara del Vallo dove è nato Mirko”, ha raccontato Guenda Goria. Oggi la coppia è stata ospite di Caterina Balivo in occasione dei 70 anni di Amedeo Goria e in studio è arrivata anche Maria Teresa Ruta.

Proprio in occasione dell’ospitata Guenda Goria e Mirko hanno scoperto il sesso del bimbo ed è stata una bellissima festa per tutti. It’s a boy, è un maschietto, si legge nella schermata dietro che annuncia il sesso del bimbo. “Me lo sentivo però lo sai?”, ha detto Guenda Goria. E Amedeo Goria, il futuro nonno ha commentato: “Spero non mi assomigli troppo, almeno nel naso…”