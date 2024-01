Ancora una volta il gossip ha coinvolto Stefano De Martino. Infatti, è stato visto insieme ad una ragazza e non stiamo parlando di una paparazzata fatta da qualche fotografo particolare di una rivista. Lui stesso ha deciso di immortalare una scena molto interessante e ora tutti ne stanno parlando. Attualmente il conduttore si sta godendo una bellissima vacanza.

Stefano De Martino ha tanta voglia di rilassarti in questo inizio anno e a quanto pare avrebbe compagnia. Lo hanno tutti visto insieme ad una ragazza e ora se ne sta parlando in rete con una certa insistenza. Ci sono varie ipotesi che gli utenti stanno prendendo in considerazione, ma c’è seriamente la possibilità che lei possa essere la nuova fidanzata.

Leggi anche: “Vi dico di noi due”. Stefano De Martino vuota il sacco su Alessia Marcuzzi: la confessione in tv





Stefano De Martino insieme ad una ragazza: cosa si è scoperto

Dunque, Stefano De Martino si trovava in un hotel a godersi questa vacanza ed ecco che è spuntato insieme ad una ragazza. La location scelta dal presentatore Rai è stata la Cascina Galarej, nelle Langhe, e si stava rilassando in una Spa. Proprio qui dentro si è notata una giovane nuotare spensierata e con grande felicità. E tutti hanno già pensato ad una sua nuova partner.

Non si hanno molte informazioni su questa giovane, ma si sa solamente che è mora come è possibile notare dal breve video apparso sul social network Instagram. Ora non resta che attendere ulteriori notizie per capire se sia davvero una sua nuova fiamma o se invece era soltanto una cliente dell’albergo, che casualmente è stata ripresa col cellulare da De Martino.

Stefano ha ricevuto anche il Tapiro d’oro da Striscia la Notizia per il presunto flirt con Alessia Marcuzzi, che lui ha smentito. Belen lo ha anche accusato di averla tradita ripetutamente e quindi spesso e volentieri è finito al centro del gossip. Proprio come in questa occasione.