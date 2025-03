Tra le concorrenti più seguite della scorsa edizione del Grande Fratello, Anita Olivieri è tornata alla ribalta: pizzicata in vacanza alle Mauritius con un famoso chef, l’ex calciatore Nicola Ventola e la fidanzata. Dopo la fine del GF Anita era uscita di scena. A spiegare il motivo era stata lei. “Ragazzi, purtroppo per me non è un momento facile, è un periodo complicato quindi non sarò molto attiva sui social nonostante stia per partire. Ho davvero bisogno di prendermi del tempo per me e godermi i miei momenti”.

“Quindi vi ringrazio, vi mando un bacio enorme e ci sentiamo e vediamo presto. Non è scontato che questa vita piaccia, o che tutti la vogliano. Io volevo realizzarmi, seguire i miei obiettivi, non volevo tante cose di ciò che mi sta capitando”.





Grande Fratello, Anita Olivieri ha un nuovo fidanzato?

Via dai social per troppa pressione. Anita a Alessio poi si erano lasciate dopo poche settimane, ma ora sembra tornata il sereno nella sua vita sentimentale. Stando ad una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, infatti, la Olivieri avrebbe iniziato a frequentare Federico Fusca.

Chi è? Uno chef pistoiese da milioni di visualizzazioni su Instagram e TikTok, nonché uno dei volti del programma E’ sempre mezzogiorno condotto da Antonella Clerici, oltre che amico dell’ex gieffina Rosy Chin. Racconta Novella 2000 come.

“L’esperta di gossip ha pubblicato tra le sue Instagram stories alcuni scatti condivisi da Nicola Ventola, ex calciatore di Bari e Inter, in vacanza alle Mauritius insieme alla fidanzata Chiara Giuffrida, e con loro ci sono proprio Federico Fusca e Anita Olivieri”.