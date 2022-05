Giorgia Palmas e Filippo Magnini, la dedica d’amore in un giorno speciale. Una coppia che fa sognare e che non nasconde il desiderio di fare del loro amore un ingrediente indispensabile per la felicità. Il giorno tanto atteso da Giorgia e Filippo è arrivato, e anche i fan non aspettavano altro.

Nozze-bis per Giorgia Palmas e Filippo Magnini. Reduci dal solo rito civile lo scorso 12 maggio 2021 a causa della pandemia, oggi la coppia può finalmente coronare uno dei tanti progetti di vita tanto desiderati. Ecco arrivare il tanto atteso rito religioso,e dopo anche la super festa di nozze tra amici e parenti.





“E’ romantico ma anche con un valore diverso, importante, in cui noi crediamo. Chissà quando ci si sente davvero pronti per un’emozione così grande. Sono sicuramente molto emozionata”, sono le parole di Giorgia Palmas rese per l’occasione. Poi la rivelazione sulle nozze: “I fiori saranno pazzeschi, presenti, delicati, stupendi”. I genitori di Mia, nata nel 2020, al momento devono mettere da parte la luna di miele per impegni familiari, ma in ogni caso la felicità resta di casa. (Giorgia Palmas, il gesto per il marito).

Una dedica d’amore romantica per Giorgia Palmas non poteva che arrivare anche dal marito. Filippo Magnini, a corredo della foto di coppia più unita che mai, scrive: “Buon primo anniversario a noi 12/05/22 … aspettando di coronare il nostro sogno in Chiesa tra due giorni, davanti a Dio e con tutti i nostri cari”.

E poi la dedica per la moglie Giorgia Palmas si conclude con un augurio e un vero inno alla vita: “Questi giorni di Maggio sono tutti per noi, per la nostra storia, per il nostro Amore, per la nostra Vita insieme e per la nostra splendida famiglia. A noi che siamo innamorati anche della nostra pazza e incasinata quotidianità. Che fantastica storia è la Vita”.

