Momenti molto emozionanti quelli vissuti dai fan di Giorgia Palmas e Filippo Magnini. La donna si è resa protagonista di un bellissimo gesto nei confronti del marito sul suo profilo Instagram. Come saprete, si sono recentemente uniti in matrimonio. La notizia, giunta decisamente a sorpresa, ha fatto entusiasmare tutti. Non sono ovviamente mancati migliaia e migliaia di auguri e congratulazioni dei loro ammiratori, che non si attendevano dunque questo sì tanto improvviso quanto auspicato da tempo.

Sulle nozze avevano dichiarato: “È stato un matrimonio semplice, molto veloce con solo 15 persone, compreso chi ha officiato il rito civile. In ogni caso la fase magica: ‘Vuoi tu Filippo prendere in sposa eccetera’ c’è stata. Questo conta parecchio. Poi lui mi ha fregato perché ha scritto un discorso bellissimo, anticipando il mio. Io ero in una valle di lacrime. Quando ci siamo baciati tutto è tornato come prima. Dopo il ‘sì’ siamo andati in Duomo, dove tre anni fa è iniziato tutto e c’è stato il primo bacio”.

Alcune ore fa Giorgia Palmas ha pubblicato una foto di coppia e si è lasciata trasportare dall’immenso amore nei confronti di Filippo Magnini. Queste le sue parole: “E quando sei arrivato tu, con un sorriso contagioso, il cuore grande e l’animo gentile mi hai reso la donna più felice del mondo (e sei pure un gran figo eh)”. Ed immediata è arrivata la replica di lui: “Mia moglie, la mia anima gemella. La tua felicità è la mia felicità e io sono quello fortunato ad averti al mio fianco. Ah, sono quello con gli occhi schiacciati dal sole”.





Immediatamente sono poi sopraggiunti i commenti dei follower di Giorgia Palmas: “Siete stupendi”, “Siete meravigliosi”, “Una famiglia bellissima”, “Mi sa che siete molto belli eh”. Poi altri hanno aggiunto: “Si sente il vostro amore, lo trasmettete senza filtri a chiunque vi guardi. Bellissimi, tanti auguri e felice vita”, “Donna fortunata, ma anche lui lo è”, “Quando si è felici si è ancora più belli”, “Incantevoli”.

Questo era stato l’annuncio di Giorgia Palmas sull’avvenuto matrimonio: “Abbiamo detto sì. C’eravamo solo noi, i nostri testimoni e i nostri familiari stretti e sì, c’erano anche le mascherine. Ma c’era anche tutto il nostro amore, i nostri progetti, i sogni e la voglia che abbiamo di stare insieme per tutta la vita. Arriverà poi anche il giorno che sì lo diremo davanti a Dio e davanti ai nostri amici. Saremo anche con le famiglie al completo e allora sarà tutto perfetto”.