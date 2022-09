“Ma quello è lui”. Colpo di scena dal bel volto di UeD: la foto pubblica e si scopre la verità

Colpo di scena su Giordano Mazzocchi, l’ex volto di Uomini e Donne. Si è infatti scambiato un bacio con un ragazzo e subito i fan sono rimasti a bocca aperta davanti a quella immagine, postata dal diretto interessato sul social network Instagram. Successivamente si è potuto scoprire tutto su quel gesto inaspettato, che ha sorpreso veramente migliaia di follower. In passato lui è stato noto per essersi fidanzato con Nilufar Addati, ma dall’inizio del 2019 il loro rapporto sentimentale si è interrotto, ma non quello amichevole.

Dunque, ora invece a dominare è la notizia riguardante Giordano Mazzocchi, infatti l’ex Uomini e Donne ha dato un bacio a questo ragazzo. A proposito di ex UeD, Jessica Selassié starebbe insieme a Matteo Fioravanti, ex tronista uscito dallo studio di Maria De Filippi insieme a Noemi Baratto. La storia tra i due è finita poco dopo la scelta e oggi il suo nome torna popolare grazie ad alcune sue dichiarazioni. Ma torniamo ora a Mazzocchi e andiamo a scoprire insieme cosa è successo in queste ore.





Giordano Mazzocchi, per l’ex Uomini e Donne bacio con un ragazzo

Come ha sottolineato anche il sito Novella 2000, Giordano Mazzocchi ha pubblicato questo suo gesto sui social. L’ex Uomini e Donne ha voluto sorprendere i fan con un bacio sulle labbra, dato ad un ragazzo. Solo in seguito si è compreso maggiormente chi fosse quell’altra persona e per quale ragione c’è stata questa effusione. Possiamo comunque già anticiparvi che non si è trattato affatto di un coming out ufficiale, ma di qualcosa di diverso che ha comunque fatto ridere migliaia di suoi seguaci.

Quindi, Giordano Mazzocchi ha postato nella sua Instagram story questo bacio con un suo grande amico, quindi non c’è nulla di sentimentale. Sono ormai tantissimi anni che i due hanno instaurato un legame di amicizia davvero importante e possiamo ritenere indissolubile. In modo scherzoso ha voluto baciarlo, ma parlando della sua vita privata, l’ex Uomini e Donne avrebbe una partner di nome Arianna. Quest’ultima, come riportato da Novella 2000, è una parrucchiera e non ama apparire pubblicamente.

Nato nel 1997, Giordano Mazzocchi è originario di Avezzano e ha sempre avuto un’immensa passione per il mondo della recitazione. Lui, insieme a Nilufar Addati, è anche stato protagonista a Temptation Island Vip. Attualmente lavora come dj ed è anche attore. Frequenta lo studio YD’ Actors di Yvonne D’Abbraccio per migliorare la sua recitazione.

