“Gabriel Garko si è fidanzato“, l’annuncio di Silvia Toffanin. A Verissimo è momento di emozione e confessioni. Chiaramente la padrona di casa è attentissima al gossip e non smette mai di provare a scoprire qualche news in fatto di cuore. I suoi ospiti d’altro canto lo sanno che lei punta sempre a scoprire qualche novità interessante e la lasciano fare. Ma andiamo con ordine, nella puntata del 23 marzo 2023, ospiti nel salotto di Canale 5, Gabriel Garko e Anna Safroncik.

>> “Siete caduti in basso”. Bufera su Verissimo, l’ultima decisione scatena le critiche del pubblico

I due sono insieme per promuovere la loro nuova serie tv: “Se potessi dirti addio”. Neanche il tempo di parlare della nuova fiction che Silvia Toffanin va subito a spremere l’attore sul suo privato. Silvia Toffanin allora chiede a Gabriel Garko: “Sai benissimo che sono sempre stato molto riservato. Mi piace che la vita privata vada mantenuta. Poi dipende anche con chi stai e se condivide la stessa professione è un conto, altrimenti bisogna rispettare l’altra persona.





Gabriel Garko si è fidanzato, l’annuncio di Silvia Toffanin

Però posso dire che sono molto sereno, sto bene e sono molto felice”. Alla fine l’attore ci gira intorno ma non dice niente. Toccata sullo stesso argomento Anna Safroncik ha detto chiaramente che non parlerà più pubblicamente della sua vita privata. E c’è un motivo ben preciso: “Guarda…Ti posso dire solo una cosa. Secondo me, tutto ciò che viene messo alla luce, purtroppo, nel mondo dello spettacolo viene rovinato.

Quindi io ho deciso che non parlerò più della mia vita privata e non dichiarerò se sono fidanzata o single. Perché c’è sempre qualcuno che cerca di rovinartele. Quando posto qualcosa di più intimo succede così”. Alla fine Silvia Toffanin prima di chiudere decide di dire qualcosa di davvero molto forte riguardo Garko e Safroncik: “Sono tutti e due fidanzati. Ve lo dico io, almeno questo è ciò che ho percepito. Poi magari direte voi…”.

Insomma, anche se i due non hanno voluto dire nulla, la regina di Canale 5 non vuole sentire ragioni e decide comunque di prendersi la libertà di ficcanasare nella vita privatissima degli altri. Che poi sia chiaro, quando si è un personaggio pubblico è normale. Ma siamo sicuri che sia anche eticamente giusto?

Leggi anche: Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, le indiscrezioni sul privato: “Una importante decisione”