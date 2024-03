Ecco dove andranno a vivere Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin. La nuova casa dei sogni è pronta, dopo una lunga ristrutturazione ora è il momento di godersela. Ma andiamo con ordine e analizziamo bene quello che sta accadendo. L’amministratore delegato di Mediaset e la presentatrice Silvia Toffanin hanno deciso di cambiare tutto. Niente a che vedere con la crisi di Fedez e Chiara Ferragni, loro vogliono solo andare a vivere in una nuova casa.

Dopo aver vissuto per molti anni nel Castello Paraggi, la coppia si appresta a traslocare nella loro nuova dimora situata a Portofino, con il trasferimento “previsto in tempi brevi”, si legge sul quotidiano “Il Secolo XIX”. Sembra che i lavori di ristrutturazione di Villa San Sebastiano, acquistata da Pier Silvio nell’aprile del 2022, siano finalmente per loro giunti al termine. Questa maestosa proprietà, estesa su un’area di 1.300 metri quadrati, si trova in una delle zone più incantevoli e ricercate della Liguria.





Sempre da quello che scrive il quotidiano, la villa dispone di 9 stanze, 7 bagni, una piscina, oltre a un frutteto, un oliveto e un vigneto, offrendo una vista spettacolare sul golfo del Tigullio. Gli interni sono stati rinnovati negli anni Settanta dall’architetto Gae Aulenti e si dice che l’acquisto della villa sia costato a Pier Silvio Berlusconi circa 20 milioni di euro. Grazie agli interventi effettuati dal nuovo proprietario, la villa, già di per sé splendida, ha acquisito un ulteriore tocco di eleganza.

Per gli esterni è stata scelta una tonalità di salmone pastello, caratteristica della palette cromatica ligure. Il patio è stato rinnovato seguendo le direttive del Parco di Portofino e della Sovrintendenza. Verso la fine del 2023, Pier Silvio ha ottenuto l’approvazione per costruire un pergolato nell’area esterna della villa, uno degli ultimi passaggi necessari prima del trasloco definitivo.

In tale occasione, il Comune ha dato il suo assenso a una richiesta di modifiche strutturali presentata dalla società immobiliare che ha gestito l’acquisto per conto del dirigente di Mediaset. La realizzazione del pergolato è stata eseguita seguendo scrupolosamente le norme del Parco di Portofino e della Sovrintendenza, utilizzando materiali naturali come il castagno, lavorato manualmente senza l’uso di tecniche industriali, per le strutture di sostegno, che sono state installate senza fondamenta e con un’altezza massima di due metri e mezzo.

