Notizia clamorosa e che nessuno poteva nemmeno ipotizzare su Francesco Totti. Non sappiamo come Ilary Blasi reagirà, anche se siamo certi che non avrà voglia certamente di festeggiare. Nelle scorse ore è già emerso un particolare importante sulla querelle legata alla loro separazione, infatti l’udienza in tribunale in programma martedì 14 marzo è stata rinviata presumibilmente su richiesta dell’ex calciatore della Roma. La news è stata anticipata dai colleghi del sito del Il Messaggero e non sono pervenute smentite.

Ora Francesco Totti è pronto a ‘sfidare’ Ilary Blasi anche a distanza perché si renderà protagonista di un evento, che ovviamente avrà un seguito molto notevole. Non a caso già in queste ore non si sta facendo altro che parlare di questa notizia, che stravolge tutto. Ed è partito anche il famoso countdown, dato che c’è una data da segnare in rosso sul calendario. Er Pupone è pronto a tornare protagonista e lo farà in grande stile, infatti succederà a meno di un mese dal ritorno di Ilary in tv con l’Isola dei Famosi.

Francesco Totti, notizia clamorosa: Ilary Blasi non la prenderà bene

Quello che è venuto fuori su Francesco Totti non farà gioire Ilary Blasi, infatti in tanti sono convinti che non prenderà bene questa novità. I due hanno trovato stabilità nei rapporti sentimentali, infatti la presentatrice Mediaset è legata felicemente a Bastian Muller, col quale ha festeggiato il compleanno di lui nei giorni scorsi. Mentre l’ex campione giallorosso è fidanzato con Noemi Bocchi. Con quest’ultima si è concesso recentemente una meravigliosa vacanza in una località di montagna.

Secondo il sito Che tv fa, che ha ricevuto la notizia in esclusiva, Francesco Totti parlerà a 360 gradi della sua vita nel corso di una puntata di Belve, la trasmissione condotta dalla giornalista Francesca Fagnani. E lì, come ben sapete, sono poste anche le domande più scomode, quindi lui è pronto a parlare di sé senza filtri. Inevitabilmente l’argomento cadrà anche su Ilary Blasi e c’è enorme curiosità per conoscere la sua posizione, dato che non rompe il silenzio pubblicamente da ormai moltissimi mesi.

Stando sempre alle anticipazioni, Francesco Totti potrebbe trovarsi di fronte a Francesca Fagnani martedì 21 marzo, quando andrà in onda l’ultima puntata di Belve di questa stagione. E la conduttrice non poteva certamente finire meglio questa sua avventura professionale.