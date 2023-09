Francesco Totti, il gesto per Noemi Bocchi. L’ex capitano giallorosso sta proseguendo felicemente la sua relazione con Noemi e la coppia sembra essere piuttosto affiatata. Complici e uniti fin da subito, i due sembrano aver superato il momento turbolento che ha fatto seguito alla separazione di Francesco dall’ormai ex moglie e conduttrice Ilary Blasi. E dopo mesi di gossip, pettegolezzi e battaglie legali, la situazione sembra aver preso ritmi più pacati. Nelle ultime ore, poi, il gesto di Francesco per Noemi è sopraggiunto a prova di un sentimento che sembra essere ormai più che consolidato.

Il gesto di Francesco Totti per Noemi Bocchi sotto gli occhi di tutti. Un amore che ha trovato la forza e il coraggio di uscire allo scoperto nonostante il momento turbolento che ha fatto seguito all’annuncio della separazione tra l’ex capitano giallorosso e la conduttrice dell’Isola dei Famosi. Noemi Bocchi sempre presente nella vita di Francesco: ma come stanno procedendo le cose tra di loro?

Il gesto di Francesco Totti per Noemi Bocchi sotto gli occhi di tutti: la dedica d’amore in occasione del compleanno

Francesco Totti è super innamorato della sua Noemi, e infatti la dedica d’amore non poteva passare inosservata. L’occasione poi è quella più giusta, ovvero il compleanno di Noemi. Ecco dunque apparire tra le storie su Instagram gli auguri pubblici: “Happy Birthday”. Un messaggio semplice che però è stato accompagnato da un brano decisamente loquace. La canzone scelta da Francesco Totti ha lasciato tutti senza parole.

L’augurio di buon compleanno per la sua Noemi è stato dunque accompagnato dal brano “La tua bellezza” di Francesco Renga. Ma la questione non finisce qui. Francesco Totti ha deciso di riprendere dal testo della canzone una strofa precisa: “La tua bellezza è furiosa e nobile. È qualcosa che somiglia alla parte migliore di me”. Insomma, una dedica d’amore che sicuramente ha centrato il segno.

I fan hanno apprezzato il gesto dell’ex capitano giallorosso, ma fremono dalla voglia di cogliere tutti i dettagli dei festeggiamenti per il compleanno di Noemi. Dove e come hanno trascorso la giornata? La coppia nonostante si mostri sempre molto affiatata continua a preferire il rispetto della propria privacy. E infatti sotto questo punto di vista, tutto sembra ancora tacere. Chissà se nelle prossime ore i fan riusciranno o meno a cogliere qualche dettaglio in più.