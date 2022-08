Francesco Totti e Ilary Blasi, sulla rottura più chiacchierata dell’anno parla ora Alfonso Signorini. Il conduttore del GF Vip è da ritenersi persona molto informata sui fatti, il settimanale ‘Chi’ che da lui è diretto infatti è stato quello dove sono state pubblicate le foto di Totti sotto casa di Noemi. In un certo senso, la prova provata della fine del matrimonio tra l’ex numero 10 della Roma e la showgirl e conduttrice dopo 20 anni insieme.



Signorini, che in queste settimane è al lavoro per allestire il cast della nuova edizione del GF Vip ha parlato di questo ed altro durante un’intervista rilasciata a Simona Ventura. Intervista durante i quali tanti sono stati i temi toccati, tra cui anche il futuro della carta stampata. “Se il mondo della carta stampata va a concludersi? Ma no, vive sempre di nuova linfa. E tu pensa che linfa c’hanno dato Francesco Totti e Ilary Blasi in questa estate. Quella è una coppia meravigliosa”.





Francesco Totti e Ilary Blasi, ora parla Alfonso Signorini: il gossip



“Menomale che ci sono, sono come il Bue Apis per noi quindi menomale che li abbiamo. Quindi no, il gossip non si esaurisce”. Parole, quelle su Totti e Ilary, destinate a sollevare discussioni e chiacchiere. Poi Signorini ha aggiunto: “Se i social rovina il gossip dei giornali? No, oddio magari rovinano nel senso che bruciano le notizie e le cose che erano l’ossatura dei magazine popolari. Pero i socialnon hanno una cosa che abbiamo noi, prima di tutto la credibilità”. (Leggi anche “Ci sono i sostituti”. GF Vip, nomi-bomba per i nuovi opinionisti: chi prende il posto delle ex Volpe e Bruganelli)



“Perché comunque certi social, perché poi ci sono le pagine serie, alcune però delle fake news fanno la loro bandiera, per avere click e like alle loro notizie. Però i settimanali permettono di approfondire le notizie e questo il pubblico lo vuole sempre trovare. Noi diamo l’approfondimento, anche se molta gente è abituata a leggere tutto subito”.



E conclude: “Per fortuna c’è una fetta di lettori che vogliono approfondire. Questo in un’epoca dove tutto scorre e molte cose nemmeno sono vere. Io sono tra i lettori che vogliono approfondire e conoscere meglio”. Su Totti e Ilary intanto le voci non si fermano, lui nei giorni scorsi è stato pizzicato (senza Noemi) alla Terme dei Papi di Viterbo. Lei nella villa di Sabaudia.

