Brutte notizie per Francesco Totti e Ilary Blasi. Sembra che le cose non finiranno con una stretta di mano, anzi. La separazione non sarà consensuale, anzi, tutto l’opposto. A riportarlo è il Corriere della Sera. Sembra che i rispettivi avvocati non siano riusciti a trovare la quadra e che quindi la vicenda finirà davanti al Giudice di pace. La prima udienza ci sarà il 14 marzo e sembra che per ora non ci sarà nessun rinvio.

Alla base dei problemi, chiaramente, i dettagli del patrimonio sarebbe: è questo l’ostacolo più grande che quasi sembra insuperabile. Ora i due vip avranno di fronte almeno due anni di udienze, prima della decisione finale del giudice. Il Corriere a riguardo scrive: “Considerando che adesso Totti non ha introiti fissi mentre Ilary Blasi, che ad aprile riprende L’Isola dei Famosi, ha un contratto milionario. L’assegnazione della villa dell’Eur, in cui è rimasta lei con i tre figli”.

E ancora: “Invece Francesco fa la spola con l’attico e superattico di Roma Nord che divide con Noemi, ma questo non significa che voglia rinunciare all’intera casa padronale”. Poi c’è il “problema” dei figli. Sempre il Corriere fa saper che sembra scontato che la piccola Isabel, di 6 anni, rimarrà con la mamma Ilary Blasi. “Cristian e Chanel, rispettivamente 17 e 16 anni, potrebbero invece decidere diversamente”.

Nel frattempo la vita dei due prosegue e sembra più felice che mai. Lui con Noemi Bocchi, lei con Bastian Muller. Totti ha anche sostenuto pubblicamente la compagna dopo che la stessa ha dichiarato di soffrire di diastasi addominale post parto. A questo punto l’ex capitano ha assicurato a Noemi che sarà sempre con lei in questo complicato periodo della sua vita.

trattative su u accordo consensuale arrivate a un punto morto. Tra due settimane Totti e Ilary si affronteranno nella prima udienza in tribunale pic.twitter.com/X9AuOuTSlQ — damiano (@Damianodanny1) March 1, 2023

Per quanto invece riguarda Ilary, questo è un periodo intenso e fortunato: ora la conduttrice è pronta a salpare all’Isola dei Famosi e dal punto di vista privato, è stata pizzicata dai paparazzi durante un pranzo a casa sua con il nuovo compagno e i vari parenti. Tra l’altro, si scopre soltanto in questi giorni, sembra che la Blasi, poco prima del 5 aprile, rilascerà un’intervista a Verissimo, all’amica e collega Silvia Toffanin. Lacrime assicurate.

