Tra poco più di un mese finirà il GF Vip 7 e dopo partirà la nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2023. Con un inviato che dovrebbe essere diverso, infatti le ultime indiscrezioni avevano già fatto riferimento all’addio di Alvin, che nonostante le smentite del passato, sembra proprio che non abbia un buon rapporto con Ilary Blasi. Loro hanno sempre rispedito al mittente queste voci, ma c’è chi è certo che ci sia maretta tra i due. E ora è spuntato il nome di colui che potrebbe soffiargli definitivamente il posto.

Questo è stato riferito sull’Isola dei Famosi 2023 e sull’inviato Alvin, che ora potrebbe dover rinunciare al ruolo, dal settimanale Di Più: “Secondo alcune voci, infatti, una volta rientrato in Italia l’inviato avrebbe dato un ultimatum alla produzione dell’Isola dei Famosi: ‘O io o lei, per quanto mi riguarda la mia esperienza all’Isola finisce qui’. Allo stesso tempo, però, ci sarebbe chi assicura che la parola fine l’abbia messa proprio Ilary, seppellendo per sempre l’amicizia che un tempo la legava ad Alvin”.

Isola dei Famosi 2023, chi potrebbe essere l’inviato al posto di Alvin

Salvo inaspettati colpi di scena, all’Isola dei Famosi 2023 e quindi in Honduras non vedremo Alvin come inviato. Le attenzioni della produzione e di Ilary Blasi si sarebbero riversate su un conduttore televisivo molto apprezzato dal pubblico di Canale 5. Si tratterebbe di una novità, che piacerebbe moltissimo a milioni di italiani, e che potrebbe garantire anche un incremento di ascolti tv. Andiamo a scoprire insieme chi potrebbe essere l’erede di Alvin, stando sempre al settimanale Di Più.

Ecco la rivelazione bomba: “Il nuovo inviato dell’Isola dei Famosi, che partirà tra due mesi, potrebbe essere Filippo Bisciglia. Alvin ha avuto numerosi ‘sturbi’ con Ilary Blasi. Stando ad alcune indiscrezioni riportate da Di Più, ci sarebbero stati diversi scontri dietro le quinte dell’Isola dei Famosi tra Ilary Blasi e Alvin. Amici da oltre venti anni, l’ex Letterina di Passaparola e il collega a un certo punto avrebbero smesso di capirsi. ‘Ilary e Alvin non si sopportano più’, avrebbe spifferato una fonte vicina alla rivista agli ambienti Mediaset”.

Filippo Bisciglia ha condotto ininterrottamente Temptation Island dal 2014 al 2021, prima dello stop della trasmissione disposto l’anno scorso. La prossima estate potrebbe ritornare alla guida di questo reality show, ma nel frattempo sarebbe pronto anche per questa avventura all’Isola dei Famosi. Staremo a vedere se si concretizzerà l’accordo.