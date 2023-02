Notizia importante su Francesco Totti e Ilary Blasi. C’è grande attesa per l’udienza sulla separazione, che si svolgerà il prossimo 3 febbraio. Ma ora il sito della Gazzetta ha riportato delle indiscrezioni, che cambierebbe la situazione. Ormai siamo in presenza di una vera e propria telenovela con colpi di scena a ripetizione, ma adesso forse siamo arrivati ad una conclusione definitiva della questione. O almeno è quello che sembrerebbe emergere, stando alle news uscite in queste ultime ore.

Intanto, parlando di Francesco Totti ma soprattutto di Ilary Blasi e della loro separazione, Bastian ha già conosciuto alcuni parenti della Blasi, come la sorella Silvia e la figlia di sei anni Isabel. L’uomo inoltre è entrato subito in sintonia con Michelle Hunziker, da tempo amica di Ilary e le cose andrebbero meglio che mai. Tra l’altro questo è un periodo positivo per Ilary che si accinge a prendere il timone dell’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5 ad aprile 2023. Ma torniamo ora alle voci di questo momento.

Francesco Totti e Ilary Blasi, la notizia sulla separazione

Adesso il sito della Gazzetta ha rivelato qualcosa di molto importante su Francesco Totti e Ilary Blasi. Si è vociferato tanto sul fatto se sia possibile giungere ad una separazione consensuale oppure se la battaglia giudiziaria possa andare avanti. Sicuramente gli avvocati dell’ex calciatore della Rome e della conduttrice televisiva hanno lavorato e stanno lavorando alacremente per fare gli interessi di entrambi gli assistiti e forse si è arrivati ad una soluzione, che possa almeno soddisfare Francesco e Ilary.

Adesso la vicenda legale tra Totti e Ilary starebbe per risolversi, secondo le ultime indiscrezioni. Ci sarebbe pochissimo pessimismo e quindi la separazione consensuale sembra essere imminente. Infatti, le maggiori problematiche sarebbero state messe alle spalle, ad esempio per quanto riguarda i figli non sarà presa una decisione netta. Saranno Chanel, Cristian e Isabel a fare le loro scelte di volta in volta. Poi si sarebbe arrivati ad un accordo anche per quanto concerne la lussuosa villa di loro proprietà, che si trova nel quartiere Eur di Roma.

Ilary Blasi dovrebbe continuare a vivere in quella villa, fino a quando Isabel non avrà compiuto 18 anni. Lui infatti, come ricordato da Gazzetta.it, non ha bisogno di quella dimora essendo andato a convivere con Noemi Bocchi in un super attico a Roma Nord.