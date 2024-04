Chiara Ferragni ha fatto preoccupare per giorni i suoi fan, essendo completamente sparita dalla circolazione. E, osservando il suo profilo Instagram, non ci sono ancora attività social. L’ultima foto pubblicata risale al 30 marzo scorso, ma nelle ultime ore è stata la madre dell’imprenditrice digitale a far sapere dov’è la figlia e cosa ha fatto nella giornata dell’8 aprile.

Un momento molto commovente per Chiara Ferragni, che aspettava tutto questo da diversi giorni. Dopo essere sparita, è stata la madre Marina Di Guardo a farla riapparire online. Infatti, l’ha ripresa in uno specifico istante mentre era intenta a compiere uno dei gesti più belli. Infatti, l’ex marito Fedez le ha permesso di poter fare nuovamente questo incontro speciale.

Chiara Ferragni sparita da giorni: la madre Marina l’ha fatta riapparire

Si è vociferato che Chiara Ferragni stesse abbastanza male, quindi per quella ragione sarebbe sparita pubblicamente. Ma stavolta ha accettato di farsi vedere, attraverso sua madre Marina, la quale ha postato delle tenere immagini. Una in particolare ha fatto commuovere i fan dell’imprenditrice digitale, che ha vissuto mesi da incubo con lo scandalo Pandoro e la separazione da Fedez.

Nelle scorse ore Chiara ha potuto incontrare e riabbracciare i figli Leone e Vittorio, reduci dal viaggio negli Stati Uniti col loro papà. Fedez li ha infatti riportati in Italia e per l’influencer c’è stata questa reunion meravigliosa. Lei è parsa molto felice e la gioia è aumentata anche grazie ad un’altra presenza. La signora Marina Di Guardo ha infatti pubblicato anche una foto insieme al cane Paloma, che è con loro.

La mamma di Chiara Ferragni ha semplicemente scritto “amore” nella didascalia. I nipoti sono stati fotografati ancora una volta di spalle, visto che pare ci sia una lotta tra l’ex coppia per evitare che Leone e Vittoria siano ripresi in viso.