Erano mesi che i suoi fan aspettavano questo momento che ora è finalmente arrivato: Antonino Spinalbese non nasconde più la nuova fidanzata. Ex concorrente del Grande Fratello Vip ed ex fidanzato di Belen Rodriguez con cui ha avuto la figlia Luna Marì, 3 anni a luglio prossimo, l’hairstylist ha deciso di uscire allo scoperto e presentare al suo pubblico social la compagna.

Da tempo si parlava di questa nuova unione. A gennaio scorso i paparazzi del settimanale Chi avevano immortalato i due facendo esplodere il gossip che, per la cronaca, non è mai stato smentito dai diretti interessati. Anzi, dopo quelle foto rubate lui aveva ‘rilanciato’ postando tra le sue Storie il primo piano di un occhio verde che è stato subito associato.

Leggi anche: “Il giorno più bello”. L’attrice italiana ha detto Sì: matrimonio all’aperto e la sorella a riprendere tutto





Antonino Spinalbese, chi è la nuova fidanzata

E ora, mesi dopo, Antonino Spinalbese ha deciso di pubblicare la prima foto con la nuova fidanzata con cui ha trascorso giorni felici in Svizzera, come si capisce dalla didascalia. E sì, è sempre lei: Ainhoa Foti Rodriguez. Bellissima, non è parente di Belen nonostante iI cognome ma i più maligni, spulciando foto e video sul profilo social, l’hanno presto definita una sua “brutta copia”.

Chi è la nuova compagna di Antonino Spinalbese, fisico scolpito e occhi chiari, ha 25 anni, è originaria di Genova ed è una tatuatrice di professione ma con un passato da modella per alcuni famosi brand di abbigliamento e intimo.

Non solo artista dei tattoo, la ‘nuova Rodriguez nel cuore dell’hai stylist ed ex GF Vip è anche socia e designer di un marchio di vestiti. Si sarebbero incontrati per la prima volta nel 2021, quando lui si fece tatuare sulla sua pelle Amore e Psiche, un tatuaggio dedicato proprio a Belen, nello studio dove lavora Ainhoa, Sir.Edward Studio, in Corso Magenta a Milano.