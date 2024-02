Chiara Ferragni ha finalmente rotto il silenzio nelle ultime ore sui social. Ha parlato infatti del suo momento negativo e ha fatto delle confessioni molto importanti. Ha accettato di rispondere alle domande dei suoi follower e ha subito ammesso che le cose non stiano andando proprio alla grande nell’anno in corso. Ha avuto non poche problematiche con le quali far fronte.

Infatti, Chiara Ferragni prima di fare queste confessioni ha dovuto affrontare non solo lo scandalo legato al pandoro e alle altre inchieste che rischiano di farla finire a processo. Ma anche con la presunta separazione da Fedez. E ora ha voluto dire qualcosa sulla sua vita privata, confidando quale sia attualmente il suo stato d’animo di fronte a queste situazioni.

Leggi anche: “Li hanno pizzicati così”. Chiara Ferragni e Fedez, scoppia il gossip. Ed è già un caso sui social





Chiara Ferragni, confessioni private: “Momento doloroso”

Dunque, Chiara Ferragni nelle sue confessioni intime coi suoi fan ha esordito così su Instagram: “È da un po’ che non mi faccio sentire, non sono molto presente qui, sono state delle giornate un po’ toste. Volevo salutarvi e volevo sapere come state. Vi leggo tanto nei dm e voglio ringraziarvi perché sapete sempre come starmi vicino in qualsiasi momento della mia vita. L’anno del Toro? Stavo leggendo questa e mi faceva ridere perché in teoria questo è l’anno del Toro”.

Poi Chiara ha detto che effettivamente il 2024 non le sembrerebbe essere l’anno migliore: “Ma mi sembra che tutto sia tranne un bell’anno, per ora. Però rimaniamo positivi. Mi state scrivendo che mi siete vicino. Ed io ve ne sono eternamente grata. In momenti come questi sento il vostro affetto e supporto ancora più forte. Mi avete scritto che dopo il temporale esce sempre l’arcobaleno dopo la tempesta. Non sapete quanto lo aspetto”.

VIDEO | Ciao ragazzi è da un po' che non mi faccio sentire: sono state giornate un po' toste… voglio ringraziarvi perché mi sapete restare sempre vicini". Così Chiara Ferragni torna sui social e saluta i follower. #ANSA https://t.co/xvZVRlFiF1 pic.twitter.com/6I2REOPIWp — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) February 29, 2024

E poi ha concluso, parlando appunto di sofferenza: “Scusate, avete ragione, ho pubblicato solo storie in italiano. Per me ultimamente sono state giornate dolorose e ho chiesto ai miei follower come stessero loro. Spero di tornare ad essere positiva come il mio solito. Intanto però vi ringrazio per tutto l’amore e il supporto. Perché per me adesso significa davvero molto, soprattutto in periodi complicati come questo”.