Figlio vip in arrivo per la famosa coppia che, come si usa adesso, ha affidato ai social network la bella notizia. Lui sarà presto papà bis. ”Sogniamo la tua vita, pianifichiamo il tuo arrivo e sapere che sei qui per completare il nostro amore, rende i nostri giorni molto più felici”, ha scritto la coppia a correndo del post Instagram che mostra i due raggianti mentre si scambiano tenerezze e lui accarezza il pancino appena visibile.

“Arriverai in una bella famiglia, con un fratello, i nonni e le zie che ti vogliono già bene. Vieni presto figliolo, ti aspettiamo!”, concludono nel post di annuncia della gravidanza, come era prevedibile, non solo ha fatto presto il giro del mondo ma è stato accolto con un’infinità di like e di congratulazioni. Anche da parte di tanti amici vip.

Figlio vip in arrivo per la coppia

Neymar e Bruna Biancardi sono in dolce attesa. Il calciatore è da diverso tempo impegnato con la modella, influencer e imprenditrice brasiliana e ora condivideranno anche la gioia di un figlio (molto vip) insieme. Molti, si diceva, hanno voluto fare gli auguri per questo lieto annuncio. Tra i commenti al post spiccano quelli di Richarlison de Andrade, Vinícius Júnior e Marco Verratti, oltre al surfista Gabriel Medina.

Negli scatti che la coppia ha condiviso per annunciare la dolce attesa si vede il calciatore brasiliano e attaccante del Paris Saint Germain indossare ancora il tutore alla caviglia destra in seguito all’infortunio subito in campo a febbraio scorso durante il match contro il Lille. Era stato operato poche settimane dopo in Qatar ma da subito i tempi di recupero erano stati annunciati molto lunghi, almeno 4 mesi si legge sulla Gazzetta.

Per Neymar, classe 1992, si tratta del secondo figlio. Il 24 agosto 2011 è infatti diventato padre di Davi Lucca, avuto dalla sua ex fidanzata Caroline Dantas. Po nel 2021 l’incontro a una festa con Bruna Biancardi, 29 anni, modella, influencer e imprenditrice brasiliana che è anche proprietaria di un negozio di abbigliamento e responsabile marketing di un’azienda che produce costumi da bagno. Si era parlato di crisi, ma a quanto pare la relazione procede a gonfie vele. L’annuncio della gravidanza ha spazzato via ogni voce.