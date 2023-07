Vacanza da sogno per la figlia super vip. Quando una coppia raggiunge il capolinea, questo diventa sempre un momento molto delicato, soprattutto quando sono anche i figli a dover ricucire una nuova quotidianità familiare. E con l’arrivo delle vacanze estive tutto questo non può che amplificarsi: prima la vacanza in compagnia del fidanzato, di mamma e del nuovo compagno. Poi è il turno di papà: la figlia vip prepara la valigia e si appresta a vivere una nuova avventura. Ma le critiche non potevano che aspettare il momento giusto per farsi sentire.

Chanel Totti in vacanza con papà Francesco e la nuova compagna, cosa sta succedendo. La meta più ambita dalle star del mondo: papà Francesco rende possibile il sogno della figlia e insieme alla nuova compagna decide di regalare a Chanel alcuni giorni di vacanza decisamente indimenticabili. Ovviamente il viaggio con papà Francesco non poteva che diventare il contenuto di storie e post da condividere con i fan sul proprio profilo Instagram.

Chanel Totti in vacanza papà Francesco e la nuova compagna, cosa sta succedendo: seconda ondata di critiche

I fan dal canto loro non hanno esitato di esprimere alcuni punti di vista. Ma tra auguri e cascate di cuori, un primo piano lo hanno senza dubbio ‘conquistato’ le critiche di cui il mondo del gossip non è mai troppo sazio. Chanel Totti prima si è fatta fotografare all’aeroporto, davanti alla scritta di Hollywood, poi anche nel corso di una passeggiata a Hollywood Walk of Fame. Prima pioggia di critiche, però, sulla sua testa.

“Siamo tutti capaci a viaggiare così con i soldi di mamma e papà”, “Certo che questa si fa sti viaggi già a 16 anni… io sono andata a New York per festeggiare i miei 30” e ancora “Avresti potuto scrivere: ‘Ciao papà guarda come spendo’”. Ma Chanel Totti non si è mostrata particolarmente incline a dare ascolto ai commenti negativi e ha proseguito nel pubblicare le foto che raccontanto il proseguimento della vacanza con papà.

Questa volta la carrellata di immagini riprende l’escursione sul quad. Insomma, Francesco Totti sta facendo vivere alla figlia esperienze indimenticabili, che però passano sotto lo sguardo vigile e attento di hater sempre pronti a lanciare frecciatine al veleno: “France’,te stai a fa’ magna’tutto….va bene il lusso ma me pare un tantino esagerato così, è sempre na ragazzina”, “Ma come mai ilary va. In vacanza e non porta i figli con il compagno lui sempre con quella dietro mai una vacanza da solo” e ancora: “Chanel come riesci a fare le vacanze con la Signora Bocchi?Voleva che il Padre vi passava 2000 euro al mese per ogni figlio!”.