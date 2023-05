Tanti auguri a Chanel Totti. La secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi spegne 16 candeline il 13 maggio. Da giorni la sorella di Cristian e Isabel aveva fatto partire il countdown ai festeggiamenti per il suo compleanno e ora il ‘suo giorno’ è arrivato. E chissà cosa ha organizzato per la serata. Con molta probabilità lo sapremo in diretta, visto che è solita aggiornare costantemente i follower con Storie e post sulla sua vita privata. Resterà al lago con mamma e nuovo compagno o si sposterà?

Sempre dai social, infatti, abbiamo già visto che questo weekend Chanel Totti è in Svizzera insieme a Ilary Blasi e al compagno Bastian. Dalle Storie Instagram di madre e figlia si vede che sono nello stesso hotel a Lugano, dove venerdì sera si sono goduti una romantica cena vista lago, in quattro. Ma torniamo al compleanno della prima femminuccia di casa Totti che ormai ha raggiunto l’adolescenza.

Chanel Totti compleanno, la sorpresa di Ilary Blasi

Chanel Totti è attivissima sui social e ha già iniziato a ricondividere gli auguri ricevuti tra le Storie di Instagram. Non mancano, ovviamente, quelli dei suoi famosi genitori, che si sono separati l’estate scorsa dopo tanti anni insieme e hanno entrambi voltato pagina con nuovi partner.

“Ti auguro una vita intensa e ricca di sorprese e di sentirti sempre libera di fare le tue scelte. Ti amo tanto”, scrive la conduttrice dell’Isola dei Famosi a corredo di una foto del 2007 di lei incinta di Chanel Totti, appunto. La festeggiata l’ha ricondivisa aggiungendo “L’unica per me, ti amo con tutta me”.

Frecciatina a Noemi Bocchi, la nuova compagna di papà Francesco Totti? Il gossip sostiene che tra le due non corra buon sangue, dunque la ‘precisazione’ di Chanel sulla foto di Ilary Blasi potrebbe essere interpretata in questo senso. A proposito di papà, anche lui non ha mancato di mandare un dolce messaggio di buon compleanno alla figlia. Con una foto in cui si vede Chanel bambina e lui sorridente e cuori rossi.