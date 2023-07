Il figlio del vip si laurea, la soddisfazione del papà e le polemiche. Francesco è uno dei tre figli di un personaggio molto, molto noto in Italia. Il giovane, uno dei tre figli che il vip ha avuto dalla moglie Agnese Landini (Ester ed Emanuele sono gli altri due, ndr) ha festeggiato proprio oggi, venerdì 21 luglo, l’importante traguardo. Grande soddisfazione per il papà che ha condiviso sul suo profilo Instagram la foto con la famiglia al gran completo. Il 22 anni è anche un calciatore che milita nel Prato come punta centrale.

Queste le parole del papà vip per suo figlio da poco diventato ‘dottore’ in Giurisprudenza: “Oggi è un giorno di festa. È come un gol in rovesciata dedicato a tutti quelli che ti dicevano: “no, non si possono conciliare troppe cose diverse”. E invece oggi dimostri a tutti, soprattutto a te stesso, che nella vita bisogna sempre provare a coltivare le passioni più diverse e più grandi“. Nel post c’è anche il video di un gol in rovesciata del figlio… Ovviamente l’ex esponente del Pd è al settimo cielo e non potrebbe essere altrimenti. Tuttavia le sue parole hanno provocato anche delle critiche.

Matteo Renzi e il messaggio per il figlio laureato: pioggia di critiche

Stiamo parlando di Francesco Renzi, figlio del leader di Italia Viva Matteo Renzi. Non manca la classica corona di alloro, che nella mitologia greco-romana rappresentava sapienza e gloria, che cinge la testa di Francesco Renzi. Il padre Matteo ha scritto nel post: “Goditi questa giornata ripensando a tutte le volte in cui non ce l’hai fatta, in cui un mister ti ha tenuto in panchina, in cui un esame non è andato come avresti voluto, in cui qualcuno ti ha deluso. E adesso che riparti per un’avventura oltre l’oceano”.

È stata proprio questa frase “riparti per un’avventura oltre l’oceano” a provocare risentimento in qualcuno dei suoi follower. Come sottolineato da Leggo c’è infatti chi ha commentato: “Ai nostri figli dici di restare qua e il tuo scappa via“. Un altro utente ha scritto: “Tuo figlio l’esperienza oltre oceano si che può farla, con i nostri soldi caro Senatore”.

Naturalmente c’è stato anche chi ha approvato il post di Matteo Renzi: “Sei un bravo papà. Congratulazioni al ‘tuo bimbo’. I successi dei figli sono anche una conseguenza dell’educazione che hanno ricevuto. Siete stati bravi. Gli auguro un futuro luminoso♥️”. Renzi ha così concluso il suo messaggio di auguri al figlio Francesco: “Sappi che dovunque andrai ti porterai dietro un abbraccio indissolubile. L’abbraccio dei tuoi genitori, dei tuoi fratelli, di tutta la famiglia sarà sempre con te. Come se fosse un eterno, bellissimo, primo giorno di scuola. Buona strada, caro dottor Renzi, siamo orgogliosi di te!”.

