“Una terribile leggerezza”. Investita e uccisa da un treno. Impatto a 180 km orari, Anna muore sul colpo

Terribile investimento oggi 21 luglio nelle prime ore della mattinata a Solesino, in provincia di Padova, quando una donna 74 anni è stata investita da una treno dell’alta velocità Italo. L’impatto è stato tremendo – il treno Italo che da Venezia viaggiava verso Roma andava a 180 chilometri orari e si è fermato solo un centinaio di metri dopo – e subito sono scattati i servizi di emergenza del convoglio e la chiamata ai soccorsi.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto tempestivamente il personale medico del Suem 118. Purtroppo, però, per l’anziana donna non c’è stato niente da fare. Lo staff medico non ha potuto far altro che constatarne l’avvenuto decesso, avvenuto a causa del fortissimo impatto con il treno che, come detto, viaggiava a 180 chilometri orari.

Padova, anziana travolta e uccisa dal treno Italo

Da una prima ricostruzione la vittima in sella alla sua bicicletta avrebbe attraversato le sbarre all’altezza di via Ceresara nonostante fossero abbassate per l’arrivo di un convoglio che stava percorrendo il tratto fra Monselice e Rovigo, sulla linea Venezia-Bologna. Una leggerezza che per Anna Maria Polato, 74 anni, è stata fatale.

La donna si trovava in bicicletta e nonostante il passaggio a livello chiuso ha deciso di attraversare i binari. Il treno Italo diretto a Roma l’ha colpita in pieno. Un impatto violentissimo, che ha scagliato la settantaquattrenne a diversi metri di distanza. Anna Maria Polato, vedova di Angelo Zorzato, abitava in via Rossini 59, a pochi passi dal luogo della tragedia.

Anna Maria Polato stava andando a trovare in bicicletta un’amica. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la polizia ferroviaria di Rovigo e la polizia municipale di Solesino. A causa dell’incidente la circolazione ferroviaria è stata sospesa fra Sant’Elena e Rovigo. Ovviamente la chiusura ha causato il ritardo dei treni a lunga percorrenza regionali e dell’Alta velocità, spostati sul percorso alternativo via Verona e le mancate fermate a Rovigo e Ferrara.