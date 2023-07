Momenti di grandissima paura nella mattinata di venerdì 21 luglio. Se una gran fetta di Italia è alle prese con un’ondata di caldo terribile, con il Sud e le isole colpiti particolarmente da temperature oltre i 40 gradi, al nord si è registrato un maltempo incredibile non solo in Veneto ma anche in Lombardia. Un tornado si è infatti abbattuto nella parte nord-est di Milano, causando inevitabilmente numerosi danni e costringendo i vigili del fuoco ad un durissimo lavoro.

Le immagini del tornado su Milano hanno fatto il giro della rete e sono davvero impressionanti. Tra i danni che sono stati segnalati risultano tetti delle abitazioni divelti in pochi secondi e alberi che sono stati sradicati dalla forza del vento e che sono precipitati al suolo. Alcune persone sono riuscite a riprendere gli attimi peggiori della violentissima tromba d’aria, mentre i pompieri hanno postato le foto inerenti i danneggiamenti.

Tornado a Milano, numerosi danni e tanta paura

Il tornado che ha fatto tremare il nord-est di Milano e causato danni notevoli ha inoltre provocato più di 20 interventi dei vigili del fuoco. Sferzati dalle avverse condizioni meteorologiche i paesi di Cernusco sul Naviglio, Gorgonzola, Pozzuolo Martesana, Inzago, Gessate e Cologno Monzese, come riportato dal sito MilanoToday. Nel complesso sono stati circa 100 gli interventi dei pompieri. A Bubbiano, sempre nel milanese, un uomo alla guida di un furgone ha terminato la sua corsa in un canale ed è rimasto ferito.

Ma il capoluogo non è l’unico ad essere stato colpito dal forte maltempo, che nel milanese non ha causato comunque il ferimento delle persone. Nel bresciano, siamo a Capriano del Colle, due operai al lavoro sono stati centrati da alcune finestre scaraventate via dalla furia del vento. I lavoratori, che hanno entrambi 56 anni, sono stati ricoverati in ospedale in condizioni serie. In provincia di Bergamo, a Partigiano del Treviglio, 4 feriti per la caduta di un albero su una vettura.

Mi dicono che è tutto normalissimo

l'Italia è famosa per le sue trombe d'aria!

Tranquilli, non esiste #ClimateCrisis

Non date retta alla scienza, non lottate per salvare la Terra e noi stessi

Vogliono solo terrorizzarvi!

Don't look up!



Tromba d'aria a Cernusco sul naviglio pic.twitter.com/y6CjzDcT4k — stefania conti 🇪🇺 🖖🏼 (@stefaniaconti) July 21, 2023

Da segnalare poi a Daverio (Varese) l’incendio del tetto di un’abitazione a causa di un fulmine. In generale si sono registrati allagamenti un po’ ovunque e poi la situazione è lentamente tornata alla normalità, quando il maltempo si è placato.