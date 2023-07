Stanno facendo discutere le dichiarazioni di Paolo Sottocorona, il meteorologo che fa le previsioni su La7. Ha deciso di parlare a Repubblica e qui ha detto la sua sul cambiamento climatico e sul caldo, che sta creando grossi disagi in tutta Italia. Ma lui non è pienamente d’accordo su ciò che stanno propinando altri esperti agli italiani, infatti ha rotto il silenzio polemizzando non poco con coloro che stanno puntando l’attenzione su queste temperature record.

Proprio in questi giorni Paolo Sottocorona ha iniziato in tv, ironizzando su quanto sta succedendo nella nostra Penisola. Il meteorologo protagonista delle previsioni a La7 ha ripetutamente affermato: “E anche oggi non abbiamo raggiunto i 47 gradi“. E ha poi detto nell’intervista: “Non penso che sia normale il cambiamento climatico . Penso che l’auto su cui ci troviamo stia sbandando e occorra intervenire al più presto”.

Paolo Sottocorona fa discutere, cosa ha detto il meteorologo sulle previsioni a La7

Ma Paolo Sottocorona ha ammesso che non ne può più di ascoltare cose che per lui non sono affatto veritiere. Il meteorologo delle previsioni su La7 ha aggiunto a Repubblica: “Ma non sopporto le esagerazioni. In Italia abbiamo registrato ieri 40 gradi e solo in alcune zone. Chi inventa nomi come Caronte e preannuncia che arriveremo a 47 gradi sapendo che non è vero, solo per avere più clic al proprio sito, andrebbe denunciato per procurato allarme. Viviamo in un mondo in cui tutto è urlato, ma non si possono esporre le persone a messaggi terroristici”.

Poi l’esperto del meteo si è anche soffermato sulla popolazione più anziana: “Molti italiani sono anziani, una buona quota non ha l’aria condizionata. Sapere che domani ci saranno 47 gradi genera ansia. Come se io scendessi in strada urlando che sta per arrivare un terremoto. Certi siti di meteorologia – ha detto ancora Sottocorona a Repubblica – mettono in giro nomi spaventosi come Caronte e vivono dei clic delle persone angosciate. È da quando sono entrato in Aeronautica, nel 1972, che si parla di istituire un ordine dei meteorologi, ma non si è mai fatto nulla”.

Infine, ha affermato: “Perché se io prescrivo una cura medica giustamente mi arrestano, ma nessuno fa nulla di fronte a previsioni meteo così sparate? La mia è una crociata contro le esagerazioni. Inoltre, siccità e alluvioni non sono due fenomeni contraddittori”.