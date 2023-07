Il caldo di questo periodo sta mettendo a dura prova gli italiani e i turisti che in questi giorni hanno deciso di trascorrere qualche giorno nel nostro Paese. Le temperature record, superiori a 40 gradi al centro, al sud e sulle isole, raggiungeranno il suo apice oggi, mercoledì 19 luglio, con 23 città da bollino rosso, il livello massimo di allerta.

Per fronteggiare l’emergenza ondate di calore da oggi “alle 14 sarà attivo un numero di pubblica utilità, il 1500, un numero che era stato attivo durante l’emergenza pandemica, un numero per chiedere informazioni sul caldo, per ricordare le precauzioni da osservare, ma anche soprattutto un numero che può indicare ai cittadini che ne hanno bisogno i presidi sanitari più vicini a dove abitano e a cui rivolgersi”, ha annunciato ieri il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ospite al Tg1 delle 20.

Caldo in Italia mercoledì 19 luglio 2023: le 23 città da bollino rosso

Domani, giovedì 20, i capoluoghi con livello massimo di allerta scenderanno a 18. Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Cioè quello che sta accadendo in questi giorni, da quando Cerbero e Caronte sono arrivati in Italia portando due grandi ondate di caldo.

Come segnala il sito della Protezione civile, nella giornata di mercoledì 19 luglio 2023 le città da bollino rosso – allerta 3 – sono 23. L’allerta 3 scatta quando le condizioni meteo sono pericolose non solo per le persone fragili come malati, bambini e anziani. Ma vediamo la lista delle città da bollino rosso: Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.

Giovedì 20 luglio resteranno da bollino rosso Ancona, Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. Temperature in diminuzione invece a Bologna, Brescia, Torino, Trieste, Venezia e Verona, che scenderanno al livello di allerta 1 (bollino giallo). A Roma è stato un martedì da record, con il termometro oltre i 42 gradi. In Sicilia e Sardegna si è arrivati al picco di 47 gradi, con temperature percepite più alte a causa dell’umidità.